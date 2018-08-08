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CHP'li Tezcan: Genel Başkan kurultay toplamayacağını ifade etmiştir (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, kurultay tartışmalarına ilişkin,  "569 imza ile kurultay toplamak mümkün değildir.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, kurultay tartışmalarına ilişkin, "569 imza ile kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkanın da kurultay toplama konusunda bir iradesi yoktur toplamayacağını da ifade etmiştir. En kısa zamanda Genel başkanımız, yeni çalışma ekibini oluşturacaktır. Esaslı bir seçim değerlendirmesi yapılacak. Önümüzdeki bir ay içerisinde bütün kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"EKONOMİNİN GELDİĞİ NOKTA BİR TWITLIK EKONOMİ"
Dövizdeki artışa ilişkin Tezcan, "Milletin yastık altında bozduracak doları kalmadı. Son bir yılda Türk lirasındaki değer kaybı yüzde 50 kabul edilebilir bir şey değil. Ak Parti'nin 16 yıllık iktidar döneminde ekonominin geldiği nokta bir twıtlık ekonomi böyle kırılgan ekonomi olabilir mi? Üretime dayanmayan sıcak para dolarkolik bir ekonominin sonucu" dedi.

Görüntü dökümü

-Tezcan'ın açıklaması

-Detaylar

Nursima KESKİN-Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA (DHA)

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