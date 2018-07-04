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CHP'li Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:20 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, partinin gündeminde kurultayın söz konusu olmadığını söyledi.

CHP'li Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, partinin gündeminde kurultayın söz konusu olmadığını söyledi.
24 Haziran'da CHP'den Aydın milletvekili seçilen Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül için Aydın Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda mazbata töreni düzenlendi. Törene CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile bir grup partili de katıldı. CHP'li 3 milletvekiline mazbatalarını Aydın İl Seçim Kurulu Başkanı Seyfi Çizmeci verdi.
Mazbata töreninin ardından parti binasında yapılan toplantıda seçimi değerlendiren Bülent Tezcan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasını belirledik. Genel Merkez önümüzdeki süreçte ne yapacağını çok net biliyor. Son günlerde partide gündemi bir kurultay tartışması üzerine oturtmaya çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de siyasetin ezberini bozmuş, kendi hesabına göre siyaset yapma değil, partiyi iktidar yapmak için herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışını yerleştirmiştir. Bugün Türkiye'de iktidar sorunu, kişilere koltuk teşhis etme sorunu değildir. Kişilere koltuk teşhis etme sorunu olmadığı için seçim sonuçlarını da esaslı bir şekilde oturup değerlendireceğiz. Bizim gündemimizde kurultay söz konusu değildir. Her partili kendi penceresinden bakıyor olabilirler. Düşüncelerini paylaşıyor olabilirler. Ama CHP'nin ne yapacağı bellidir. Türkiye'de koltuk hırsıyla siyaset yapmayan kim var bakıldığında ilk akla gelen kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.
'İTTİFAKIN İRADE BİRLİĞİ DEVAM EDECEKTİR'
Millet İttifakı'nın geçen 24 Haziran'daki seçimler öncesinde kurulmuş bir ittifak olduğuna değinen Tezcan, "Seçim öncesi ittifakta bir protokol yapılmıştır. Seçimden sonrasına ilişkin de kuvvetler ayrılığı ekseni üzerinde hedefler koyan bir ittifaktır. Amaç parlamentoda ileriye doğru kuvvetler ayrılığını tahsis etmektir. İttifak, hukuk devletini kurmak, demokrasiyi inşa etme hususunda ortak hareket etme iradesinin ürünüydü. O ittifak tutum belgesinde de seçim sonrasında irade birliği içerisinde olduğumuzu ve seçimlerden sonra da bu irade birliği ittifakının devamı edeceğini ifade ettik. Seçim döneminde olan Millet İttifakı sona ermiş olabilir ama ittifakın irade birliği bu noktada devam edecektir" diye konuştu.

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CHP'li Tezcan: Gündemimizde kurultay yokCHP'li Tezcan: Gündemimizde kurultay yokCHP'li Tezcan: Gündemimizde kurultay yokCHP'li Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

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