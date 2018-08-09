HABER

CHP'li Torun, ameliyat oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 16:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, sel bölgesini incelemek için geldiği Ordu'da rahatsızlanınca ameliyat edildi.

CHP'li Torun, ameliyat oldu

Hasan DEMİRBAŞ/ORDU, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, sel bölgesini incelemek için geldiği Ordu'da rahatsızlanınca ameliyat edildi. Kalın bağırsağında delinme tespit edilen Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
İncelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gelen CHP'li Seyit Torun, sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Özel bir hastanede yapılan inceleme sonucunda, Torun'un kalın bağırsağında delinme tespit edildi. Seyit Torun, acil ameliyata alındı. Ameliyatın ardından Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Seyit Torun'un hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
Kahramanmaraş'ta helikopter destekli yangın söndürme tatbikatıKahramanmaraş'ta helikopter destekli yangın söndürme tatbikatı
Sıcak hava bunalttıSıcak hava bunalttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Adapazarı'nda dil kursunda 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' diyerek 7 kişiyi rehin alan şahsın cezası belli oldu

Adapazarı'nda dil kursunda 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' diyerek 7 kişiyi rehin alan şahsın cezası belli oldu

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.