CHP'li Torun, ameliyat oldu

Hasan DEMİRBAŞ/ORDU, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, sel bölgesini incelemek için geldiği Ordu'da rahatsızlanınca ameliyat edildi. Kalın bağırsağında delinme tespit edilen Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
İncelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gelen CHP'li Seyit Torun, sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Özel bir hastanede yapılan inceleme sonucunda, Torun'un kalın bağırsağında delinme tespit edildi. Seyit Torun, acil ameliyata alındı. Ameliyatın ardından Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Seyit Torun'un hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.
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