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CHP'li Tuncay Özkan, oyunu İzmir'de kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Atatürk Lisesi'nde oyunu kullandı.

CHP'li Tuncay Özkan, oyunu İzmir'de kullandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Atatürk Lisesi'nde oyunu kullandı. Özkan, kendisine verilen oy pusulaları ve zarfın mühürlü olduğuna dikkat çekerek, "Vatana millete hayırlı olsun" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Atatürk Lisesi'ndeki 1274 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Özkan, oyunu sandığa attığı sırada, "Zarfımız mühürlü, pusulamız da mühürlü. Biz de mührümüzü gereken yere bastık. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Çıkışta kısa bir açıklama yapan Özkan, "Memlekete huzur, birlik, berberlik ve güçlü bir yeni başlangıç lazım. Allah bir kapıyı kaparsa diğer kapıyı açar. Türkiye'nin önünde çok güzel, yepyeni ve aydınlığa, mutluluğa açılacak bir kapı var ve bu kapıdan hep beraber geçeceğiz" dedi.
Özkan'ın yanı sıra, birçok vatandaş da sabahın erken saatlerinde sandık başlarına gelerek oylarını kullandı. Bazı sandıkların başında kuyruklar oluşurken, bazı yaşlı vatandaşlar da okul sıralarına oturarak sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

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