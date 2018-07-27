HABER

CHP'Lİ TÜZÜN: KURULTAY İÇİN YETERLİ BELGE ELİMİZDE

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, partisinin olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladıklarını belirterek, "628 delege gerek belgesini WhatsApp'tan gerek ıslak imzalı belgesini göndermiştir.

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, partisinin olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladıklarını belirterek, "628 delege gerek belgesini WhatsApp'tan gerek ıslak imzalı belgesini göndermiştir. Bugün itibariyle notere gidip imzalayan delegelerimiz getirecektir. Pazartesi 17.30'a kadar bu süre devam edecektir. Bu sayının 700'e ulaşacağını ve geçeceğini umut ediyoruz. Yeteri sayıda belge elimizdedir" dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısına ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Notere gidip de beyanını imzalayan, 'Bizzat elden getirmek istiyorum' diyen, ayrıca 'Kargo ile gönderdim ama benim beyanım burada' diyen ve belgesinin fotoğrafını WhatsApp'tan çekip gönderen arkadaşımız var. En ufak kuşkumuz yok bunlardan. Pazartesi gününe kadar ıslak imzalı belgeler elimizde olacaktır. Elimizde bulunan WhatsApp'tan sayılar mevcuttur. Bize ulaşan ıslak imzalı belgelerimizi Ankara’da bulunan notere tespit ettirdik. Bize ulaşan toplam belge sayısı 559'dur. Dolayısıyla CHP bin olağanüstü kurultayın toplanması için yeter sayı elimizde mevcuttur. 628 delege gerek belgesini WhatsApp'tan gerek ıslak imzalı belgesini göndermiştir. Bugün itibariyle notere gidip imzalayan delegelerimiz getirecektir. Pazartesi 17.30’a kadar bu süre devam edecektir. Bu sayının 700'e ulaşacağını ve geçeceğini umut ediyoruz. Yeteri sayıda belge elimizdedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yaşar Tüzün açıklaması

Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)

PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılarTEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılar
Saray'da sağanak su baskınlarına neden olduSaray'da sağanak su baskınlarına neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Sancaktepe'de binada çökme tehlikesi

İstanbul Sancaktepe'de binada çökme tehlikesi

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılar

TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılar

Türkiye'den ABD'ye rest: Tehditlere boyun eğmeyiz

Türkiye'den ABD'ye rest: Tehditlere boyun eğmeyiz

Kalbinde problem olduğu için komutanının 'askerlik yapamazsın' dediği Mehmetçik gözyaşlarına boğuldu!

Kalbinde problem olduğu için komutanının 'askerlik yapamazsın' dediği Mehmetçik gözyaşlarına boğuldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.