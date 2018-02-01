CHP'li vekil Yılmaz hakkında olay taciz iddiası!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın; Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı'nda çalışan kadını taciz ettiği öne sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, AB Daimi Temsilciliği'nde müsteşar olduğu dönemde temsilcilikte çalışan bir kadını taciz etti ve otel odasına çağırdı. Öztürk'ün eşinin olayı öğrenip Dışişleri Bakanlığı'na gelerek olay çıkarması üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, Yılmaz'ın telefonundaki mesajları incelendiği, gönderdiği mesajlarda bakanlıkta çalışan kadını taciz ettiğinin belgelendiği ve ardından AB Bakanlığı görevinden kovulduğu iddia edildi. Yılmaz'ın, AB Bakanlığı'nda 15 gün gibi kısa sürede görev yaptığı öğrenildi. Yılmaz'ın; kadını taciz etmesi ve otele davet etmesi olayının Egemen Bağışı'ın AB Bakanı, Volkan Bozkır'ın müsteşar olduğu dönemde yaşandığı öğrenildi.
MUSUL'DA REHİN ALINMIŞTI
Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu'yken DEAŞ tarafından rehin alınmıştı. Musul Başkonsolosluğu'nda görevli güvenlik amirleri; Öztürk Yılmaz hakkında "rehin tutuldukları sürede konsolosluk çalışanları ve polislere hakaretler yağdırdığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
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