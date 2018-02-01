HABER

CHP'li vekil Yılmaz hakkında olay taciz iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 08:14 | Son Güncelleme

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın AB Daimi Temsilciliği’nde müsteşar olduğu dönemde bir kadın personeli, telefonla taciz edip otel odasına çağırdığı gerekçesiyle müsteşarlık görevinden alındığı iddia edildi.

CHP'li vekil Yılmaz hakkında olay taciz iddiası!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın; Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı'nda çalışan kadını taciz ettiği öne sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, AB Daimi Temsilciliği'nde müsteşar olduğu dönemde temsilcilikte çalışan bir kadını taciz etti ve otel odasına çağırdı. Öztürk'ün eşinin olayı öğrenip Dışişleri Bakanlığı'na gelerek olay çıkarması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Yılmaz'ın telefonundaki mesajları incelendiği, gönderdiği mesajlarda bakanlıkta çalışan kadını taciz ettiğinin belgelendiği ve ardından AB Bakanlığı görevinden kovulduğu iddia edildi. Yılmaz'ın, AB Bakanlığı'nda 15 gün gibi kısa sürede görev yaptığı öğrenildi. Yılmaz'ın; kadını taciz etmesi ve otele davet etmesi olayının Egemen Bağışı'ın AB Bakanı, Volkan Bozkır'ın müsteşar olduğu dönemde yaşandığı öğrenildi.

MUSUL'DA REHİN ALINMIŞTI

Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu'yken DEAŞ tarafından rehin alınmıştı. Musul Başkonsolosluğu'nda görevli güvenlik amirleri; Öztürk Yılmaz hakkında "rehin tutuldukları sürede konsolosluk çalışanları ve polislere hakaretler yağdırdığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!
Erdoğan'dan CHP'li vekillere: Ulan ahlaksızlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
taciz müsteşar Ardahan CHP Musul Avrupa Birliği Öztürk Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Afrin operasyonunda teröristlere 200 milyon dolarlık darbe!

Afrin operasyonunda teröristlere 200 milyon dolarlık darbe!

Okuyucu Yorumları 19 yorum
sabahı nasıl bilirsiniz.it kopuğun çalıştığı ve ağa babalarının beslediği paçavra.cb ye karşı geldi diye artık öztürke olmadık iftiralar atan bir yalancılar ahlaksızlar sürüsü.
oraadan alıp büyük elçi yapmışlar hemiiiiii... yersen..
sayin ozturk siz gercek vatanseversiniz.sayin ozturk hetjes herseyi biliyor.asil durusunuzu bozmayin.allah sizinle beraber.tanri seni korusun nazarlardan saklasin.
Sabah Gazatesinde yer alan habermiş yandaş yalaka havuz medyasına mensup bir gazetenin yaptığı ahlaksız bir haber havuz medyası bel altı iftirayı sever nede olsa...
Çok bel altı ve artık işin ahlaksizlaştığı girişmler bunlar.Siyaseti yozlaştırmanın daniskası artık bu.Yandaş medya da üstüne düşeni yapmış.
en kısa zamanda ölmen dileğiyle vatan hayini CHPKK üyeleri
SÖYLEYECEK BİŞEY BULAMIYORUM.... ÇIKARTSIN O TAKIMI GİYSİN PYD KIYAFETLERİ... TİPİDE MÜSAİT... KOSKOCA TÜRK MİLLETİ KARŞISINDA KÜFÜRLÜ AHLAKSIZCA KONUŞAMAZSIN ....ADAM OL ÖNCE.... NE MİLLETİ OLDUĞUNUZ BELLİ, KİME HİZMET ETTİĞİNİZ BELLİ... CAMİLERDEN EZAN SESLERİNDEN İMANDAN KİTAPTAN RAHATSIZ OLANLARDANSINIZ SİZ.... YANİ BU MEMLEKETİN FERDİ OLAMAZSINIZ...BUDA BÖYLE BİLİNMELİ...
adama 1 ayda yıkmadığınız suç sabıka kalmadı yakında cinayetleride yüklersiniz sırtına
çamur at izi kalsın, politikası tam paçavra zihniyetine uygun
sapıklar bir partiye toplaniyor inceden sonra bu bunu ak partili yapsa şuan burası yorum dolardı
kaypak adam boşuna ağzından salyalar çıkarak sağa sola saldırmıyordu ulen sorsanız namus timsali doğruluk abidesi bunlar muhasebeci KENAN haa tuu sizin gibi diplomatlara yazılar olsun
musulda kahraman ilan eden akp simdilerde korkak der odu. Yıllardır size muhalefet eden herkesi sattınız sayin akpliler
Türkiye maalesef dikta bir yönetimle yönetiliyor. kendilerine karşı çıkan yanlışı eleştiren herkese saldırıyorlar.
at yalanı s eyim inananı. Planlı camur atma başladı. Fetö gitti yerine banası geldi
süfyan in yalancı cennet ve cehenemi var tabi olanları cennetine (makam mevki ihale Para ) olmayanları cehennemine (ihrac uzaklastirma caza karalama ) yapar .sizce alım olan süfyan kim siyasetin dahası kim .süfyan deccal olduğunu bilmez.firat nehrine vardığın da şu içmek (israf) ister bakar eli deliktir .sayın yılmaz berzani konsoloslugu kurtaralim dediği zaman turkiyeden red geldi demişti red eden in kimdi seni satanı sende sat
Muhasebeci Kenan, battaniyenin altından çık artık sabah oldu :D
YA BUZAMANA KADAR NERDEYDİNİZ.. BEN OLSAM BUSAATTEN SONRA SÖYLEMEZDİM
yandaş medyanın rezilliğ TÜÜÜÜÜ kalıbınıza şeref haysiyet yerlerde
yandaş TERÖRİST medyanın YALANI
Diğer Haberler
Konya merkezli büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Konya merkezli büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Küçük Kandil görüntülendi! İşte teröristlerin eğitim kampı

Küçük Kandil görüntülendi! İşte teröristlerin eğitim kampı

Afrin operasyonunda teröristlere 200 milyon dolarlık darbe!

Afrin operasyonunda teröristlere 200 milyon dolarlık darbe!

2019 seçimleri öncesi AK Parti-MHP bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

2019 seçimleri öncesi AK Parti-MHP bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

TSK, Afrin'de büyük operasyona hazırlanıyor: Kritik tarih 12 Şubat!

TSK, Afrin'de büyük operasyona hazırlanıyor: Kritik tarih 12 Şubat!

Bu da RTÜK fetvası! 'Allah Baba' ifadesine 1 milyon TL ceza

Bu da RTÜK fetvası! 'Allah Baba' ifadesine 1 milyon TL ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.