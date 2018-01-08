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CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 21:50 | Son Güncelleme 4 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kamyoncuların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için İstanbul’dan yola çıktıkları TIR'la Ankara’ya gitti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında kamyoncuların sıkıntılarını dile getirmesinin ardından harekete geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ilginç bir yolculuğa başlamıştı.

Kamyoncuların sorunlarını dile getirmek için öğle saatlerinde İstanbul’dan Fuat Özbildirici’nin kullandığı 34 ZBV 54 plakalı TIR ile yola çıkan Yalım ve Erdoğdu, yaklaşık 8 saat süren yolculuk sonunda Ankara’ya ulaştı. Yalım, TIR'ı parti binasının bahçesine park etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Bu yolculuğun bize maliyeti bin 509 lira oldu” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN YANINA ÇIKTILAR

Erdoğdu ve Yalım, TIR sahibi Fuat Özbildirici ile birlikte kendilerini CHP Genel Merkezi’nde bekleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına çıkarak, yolculuk hakkında bilgi verdiler.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Güzel olmuş böyle medeni tepkilere açız
Uşaklılar bilir uyuşturucu tüccarı suçtan kaçmak için vekil oldu. demek ki sevkiyatta sorun var ki böyle bir rahatlık istiyor. Ne diyelim bol şans.
şimdiden ısınıyor bunlar meslek değiştikten sonraki halleri
ilginç,gelecek dönem mecliste değißik mesleklerden sürücü milletvekilleri bekleriz
bir tane sorunu yok ki bu gariban kamyoncuların ne olur iyi dinleyin ; bin çeşit vergi öderiz en pahalı mazotu yakarız günlerce haftalarca bazen aylarca ev yüzü görmeyiz; on numara yağ yakmak zorunda kalırız ama güneydoğuda 2 tl motorin satarlar kimse görmez . günlük siyaset te kalmasın binlerce sorunları var bu gariban kamyoncuların
Çok güzel hareketler bunlar,sahalarda görmek istediğimiz hareketler...İnşallah yakında da ''siyaset Meydanı'' gibi programlar çıkar da seviyeli seviyeli tartışırlar...
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