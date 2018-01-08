CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında kamyoncuların sıkıntılarını dile getirmesinin ardından harekete geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ilginç bir yolculuğa başlamıştı.
Kamyoncuların sorunlarını dile getirmek için öğle saatlerinde İstanbul’dan Fuat Özbildirici’nin kullandığı 34 ZBV 54 plakalı TIR ile yola çıkan Yalım ve Erdoğdu, yaklaşık 8 saat süren yolculuk sonunda Ankara’ya ulaştı. Yalım, TIR'ı parti binasının bahçesine park etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Bu yolculuğun bize maliyeti bin 509 lira oldu” dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN YANINA ÇIKTILAR
Erdoğdu ve Yalım, TIR sahibi Fuat Özbildirici ile birlikte kendilerini CHP Genel Merkezi’nde bekleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına çıkarak, yolculuk hakkında bilgi verdiler.
ABD askıya aldı! Resmen açıklandı
İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!
CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti
Eski MHP'li vekilden flaş sözler! 'MHP'yi bitirmek için hareket ediyor'
Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!
Külleri eleyerek cesetlerini arıyorlar! Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı
Olay yorum: Patron çıldırdı, kapatıyoruz!
Bisikletle takip etti! Sokak ortasında 8 yaşındaki kıza bakın ne yaptı
Gebe ineği yemeye çalışınca...
'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'
O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!
Okuyucu Yorumları 6 yorum