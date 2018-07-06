HABER

CHP'li yeni vekilin tren tutkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

 CHP'den Aydın Milletvekili seçilen avukat Süleyman Bülbül, lise yıllarında başlayan tren yolculuğu sevdasını, vekilliği döneminde de fırsat buldukça sürdüreceğini belirtti.

CHP'li yeni vekilin tren tutkusu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CHP'den Aydın Milletvekili seçilen avukat Süleyman Bülbül, lise yıllarında başlayan tren yolculuğu sevdasını, vekilliği döneminde de fırsat buldukça sürdüreceğini belirtti. Mazbatasını almaya trenle gelen Bülbül, yolculuk boyunca vatandaşlarla sohbet etti.
Nazilli'de 29 yıldan beri avukatlık yapan ve acil durumlar haricinde ilçe ile Aydın il merkezi arasındaki 40 kilometrelik yolu tren yolculuğu yaparak gidip gelen Süleyman Bülbül (54), milletvekili olduktan sonrada mazbata almaya da tren ile geldi. Tamamen dolu olan trende yer kalmayınca ayakta yolculuk yapmayı tercih eden Bülbül, başta gençler olmak üzere vatandaşlarla sohbet etti.
Fırsat buldukça trenle yolculuk yapmanın kendisini rahatlattığını ifade eden Süleyman Bülbül, "Daha lise dönemindeyken, üniversiteye hazırlık için İzmir'e dershaneye gidiyordum. Cumartesi sabahı Nazilli'den trenle giderdim. Pazar akşamı yine trenle dönerdim. O yüzden tren kişisel olarak benim için çok önem arz ediyor. Tren toplu taşıma ve halkın yararlandığı bir vasıtadır. O nedenle trende bulunmam halkla bir arada bulunmamı da gerektiriyor. Halkın içinden bir kişi olarak tabii ki halkımın bulunduğu yerde de ulaşım araçlarından yararlanmak benim için önemli onun için trendeyim" dedi.
'HALKIN İÇİNDE OLACAĞIM'
Kendisini halkın milletvekili olarak nitelediğini belirten Bülbül, "Halkın vekili halktan uzak olmamalıdır her zaman halkla birlikte olmalıdır. Trende hastası olan var, çocuğu olan var. Çoğu zaman trende oturacak yer yok. Bunları ben yıllardan beri yaşıyorum. En azından tren seferlerini artırmak gerekiyor. CHP olarak İzmir-Denizli arasında çift ray sistemi konulsun tren seferleri artırılsın düşüncemiz vardı. Halkın içinde olmak ve halkın çektiği sıkıntıyı birebir yaşamak için buradayım. Milletvekilliği döneminde de fırsat buldukça trenle yolculuk yapmayı sürdüreceğim" dedi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren CHP'li Milletvekili Süleyman Bülbül, 1989 yılından beri Nazilli'de avukatlık yaptı. 1987 yılından beri de aktif olarak CHP'de siyasi yaşamın içinde yer aldı.

FOTOĞRAFLI

CHP'li yeni vekilin tren tutkusuCHP'li yeni vekilin tren tutkusuCHP'li yeni vekilin tren tutkusuCHP'li yeni vekilin tren tutkusu

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Nusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon başlatıldıNusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon başlatıldı
Fosil ağaç ormanı, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaFosil ağaç ormanı, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Sarayburnu'nda 4 askerin şehit olduğu feci olayda flaş gelişme

Son dakika! Sarayburnu'nda 4 askerin şehit olduğu feci olayda flaş gelişme

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

Videolu cuma mesajları 2018: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşın

Videolu cuma mesajları 2018: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşın

Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...

Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...

CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!

CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!

Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.