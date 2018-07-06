CHP'li yeni vekilin tren tutkusu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CHP'den Aydın Milletvekili seçilen avukat Süleyman Bülbül, lise yıllarında başlayan tren yolculuğu sevdasını, vekilliği döneminde de fırsat buldukça sürdüreceğini belirtti. Mazbatasını almaya trenle gelen Bülbül, yolculuk boyunca vatandaşlarla sohbet etti.

Nazilli'de 29 yıldan beri avukatlık yapan ve acil durumlar haricinde ilçe ile Aydın il merkezi arasındaki 40 kilometrelik yolu tren yolculuğu yaparak gidip gelen Süleyman Bülbül (54), milletvekili olduktan sonrada mazbata almaya da tren ile geldi. Tamamen dolu olan trende yer kalmayınca ayakta yolculuk yapmayı tercih eden Bülbül, başta gençler olmak üzere vatandaşlarla sohbet etti.

Fırsat buldukça trenle yolculuk yapmanın kendisini rahatlattığını ifade eden Süleyman Bülbül, "Daha lise dönemindeyken, üniversiteye hazırlık için İzmir'e dershaneye gidiyordum. Cumartesi sabahı Nazilli'den trenle giderdim. Pazar akşamı yine trenle dönerdim. O yüzden tren kişisel olarak benim için çok önem arz ediyor. Tren toplu taşıma ve halkın yararlandığı bir vasıtadır. O nedenle trende bulunmam halkla bir arada bulunmamı da gerektiriyor. Halkın içinden bir kişi olarak tabii ki halkımın bulunduğu yerde de ulaşım araçlarından yararlanmak benim için önemli onun için trendeyim" dedi.