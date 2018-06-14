HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP’li Yılmaz: F-35 uçakları seçim öncesi rüşvettir

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye 21 Haziran'da teslim edileceğini hatırlatarak, "Bu yapılan seçim öncesi bir rüşvettir" dedi.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye 21 Haziran'da teslim edileceğini hatırlatarak, "Bu yapılan seçim öncesi bir rüşvettir" dedi. Seçim bölgesi Ardahan’da çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, parti binasında açıklama yaptı. ABD'nin F-35’lerin teslim tarihinin seçimden 3 gün önceye denk gelmesini eleştiren Öztürk, şunları söyledi: "ABD firmasının 21 Haziran’da F-35’lerin teslimi konusunda bir açıklama yaptığını biliyoruz. Esasen ABD ile AKP hükümeti basın önünde çatışıyormuş gibi görüntüler vermelerine rağmen, bu seçim öncesi bir rüşvettir. Bu açıkça seçim öncesine getirilmek suretiyle bir şov yapılması, işte biz böyle güçlüyüz, dünya ile ilişkilerimiz gayet iyi, savunma alanında gayet iyi gidiyor görüntüsü verilmesine dönük bir tarih programlanması olarak görüyoruz biz bunu. AKP’nin hükümet olarak hem içerde, hem dışarda, içinde bulunduğu açmazı aşabilmek için bütün ulusal konuları seçim malzemesi yapması, seçime dönük ve seçimle alakalı her şeyi gündeme getirmesi ibretlik bir durumdur. Ama ne olursa olsun, bütün her şey kamuoyumuzun gözü önünde oluyor. Sözüm ona, içerdeki bütün adımlar seçime dönük oluyor. Dışardaki bütün konular, Membiç planı, ABD’den F-35 alımı, AB ile bir yakınlaşma gibi gösterilmesi, güya vize kolaylığının sağlanacağı şeklinde bir imada bulunulması, bunların hepsi 24 Hazirandaki seçim öncesi içerideki kamuoyumuzu aldatmaya, yanıltmaya yönelik bir çalışma olarak görüyoruz. Bir algı operasyonu yapılıyor açıkçası."

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
'Çağatay İHA', Osmancık'ta trafiği denetledi'Çağatay İHA', Osmancık'ta trafiği denetledi
İftar yemeğinden sonra 20 kişi zehirlendiİftar yemeğinden sonra 20 kişi zehirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Sayı 2 milyonu aştı

Deniz Baykal'ın son hali!

Deniz Baykal'ın son hali!

Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

Prof. Dr. İlber Ortaylı köye yerleşti

AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

Eşini öldürüp telefonla konuşurken intihar etti!

Eşini öldürüp telefonla konuşurken intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.