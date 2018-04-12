CHP'liler, yanan hastane önünde açıklama yaptı

Cansel KİRAZ-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, bir grup partiliyle birlikte yanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelerek basın açıklaması yaptı
Gaziosmanpaşa'da bulunan ve 5 Nisan günü yanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne saat 13.00'te gelen Gülay Yedekci ve beraberindekiler, burada basın açıklaması yaptı. Gülay Yedekci açıklamasında, “Köpük bir malzeme kullanılmış ve bu da yangın dayanımı olmayan bir malzeme. Yangın başlar başlamaz bütün dış cephenin hızla yandığını, insanlarımız için ciddi bir sağlık ve güvenlik sorunu oluşturduğunu burada yaşayarak görmüş olduk" ifadelerini kullandı.
Yedekci ve beraberindekiler hastane çevresindeki esnafı ziyaret etti. Bir eczane çalışanı, “Eczaneyi kapatma durumuna geldik. Muhtemelen kapatacağız gibi geliyor. Yer bulursak taşınmayı düşünüyoruz. Hastaneyi 3 ay içinde yapacağız dediler. Bekliyoruz hala inşallah açılır, bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Polislerin hastane çevresinde güvenlik önlemi aldığı görüldü.
(FOTOĞRAF)
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