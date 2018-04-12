HABER

CHP'liler, yanan hastane önünde açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 18:04 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, bir grup partiliyle birlikte yanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelerek basın açıklaması yaptı Gaziosmanpaşa'da bulunan ve 5 Nisan günü yanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne saat 13.00'te gelen Gülay Yedekci ve beraberindekiler, burada basın açıklaması yaptı.

Cansel KİRAZ-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, bir grup partiliyle birlikte yanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelerek basın açıklaması yaptı Gaziosmanpaşa'da bulunan ve 5 Nisan günü yanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne saat 13.00'te gelen Gülay Yedekci ve beraberindekiler, burada basın açıklaması yaptı. Gülay Yedekci açıklamasında, “Köpük bir malzeme kullanılmış ve bu da yangın dayanımı olmayan bir malzeme. Yangın başlar başlamaz bütün dış cephenin hızla yandığını, insanlarımız için ciddi bir sağlık ve güvenlik sorunu oluşturduğunu burada yaşayarak görmüş olduk" ifadelerini kullandı. Yedekci ve beraberindekiler hastane çevresindeki esnafı ziyaret etti. Bir eczane çalışanı, “Eczaneyi kapatma durumuna geldik. Muhtemelen kapatacağız gibi geliyor. Yer bulursak taşınmayı düşünüyoruz. Hastaneyi 3 ay içinde yapacağız dediler. Bekliyoruz hala inşallah açılır, bekliyoruz" şeklinde konuştu. Polislerin hastane çevresinde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Seyithan Sinet öldürüldü!Seyithan Sinet öldürüldü!
DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!
Rusya kırmızı alarma geçtiRusya kırmızı alarma geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.