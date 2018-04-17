CHP’lilerden 10. Cumhurbaşkanı Sezer’e ziyaret

CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i ziyaret etti.
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Gölbaşı’ndaki konutuna CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı ziyaret gerçekleştirdi. CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik ve yönetim kurulunun gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye ve dünya gündemi konuşulurken, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve İlçe Başkanı Elikesik ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.
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