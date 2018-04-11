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CHP'lilerden Çınardere'de açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Pendik Çınardereliler'in tapu sorunlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtıldığı gerekçesiyle Çınardere Mahallesi'nde basın açıklaması yaptı.

Cansel KİRAZ - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Pendik Çınardereliler'in tapu sorunlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtıldığı gerekçesiyle Çınardere Mahallesi'nde basın açıklaması yaptı. "ÇINARDERE'DE YAŞAYAN HALK, İŞGALCİ DEĞİL HAK SAHİBİDİR" CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve CHP Pendik İlçe Başkanı Doğan Çakmak ile Çınardere Mahallesi'ne gitti. Bir grup mahalle sakiniyle biraraya gelen Canan Kaftancıoğlu basın açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu, "Çınardere'de yaşayan halk, işgalci değil hak sahibidir. Bu mahallede yaşayan ve buraları şehir haline getiren, burada yaşayan insanlardır. Çınardere halkı, AKP'li Pendik Belediyesi'nden hibe ya da bağış değil, yıllardan bu yana vergilerini ödediği arsalarını ve tapularını istiyor. Çınardere halkı, 'Bize kendi yerimizi gerekiyorsa ücreti karşılığında satın ama bizi yerimizden, yurdumuzdan etmeyin' diyor. Ancak, Pendik Belediye başkanı imar planlarını gerekçe göstererek işine geldiği gibi, işine geldikleri şekilde düzenledikleri imar planlarını gerekçe göstererek burada yaşayan halka işgalci muamelesi yapıyor ve arkamızda gördüğünüz vatandaşlarımızı buradan sürgün etmeye çalışıyor" dedi. Kaftancıoğlu, " Tüm tapu mağdurlarına sözümüz olsun ki, asla ve asla yerinizden ve yurdunuzdan edilmeyeceksiniz. Sizler Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, yani Pendik belediyesi halkın olduğunda tapularınıza, hak ettiğinize, hakkınıza kavuşacaksınız" diye konuştu. MUHTARLIĞA YÜRÜDÜLER Çınardere Mahalle sakini Fikriye Durna, basın açıklamasından sonra söz aldı. Durna, "Gecekondumda suyum yoktu, doğalgazım yoktu, ışığım yoktu. Ben çamurun içinde dört tane çocuk büyüttüm. Ben tapumu istiyorum. Ben Çınardere'de 1970dten beri oturuyorum" diye konuştu. CHP'liler ve Çınardere sakinleri, basın açıklamasının ardından muhtarlığa kadar yürüdü. KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki grup toplantısında, "Çınardere'den gelen arkadaşlar orada 50 yıldır oturuyorlar. Kiminin tapu tahsisi var kiminin tapusu ama 50 yıldır oradalar. Orası oralar için vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. 460 aile var benzer aile var. Sizin yakınınızda Kartal'da da aynısı vardı, biz hallettik. Sözüm söz, Pendik'i bize verin tapunuzu alacaksınız" demişti.

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