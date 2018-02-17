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CHP’lilerden LÖSEV’e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 09:25 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik Gölbaşı’nda bulunan LÖSEV köyünü ziyaret etti.CHP’liler Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Koparan Mahallesi’nde bulunan LÖSEV köyünü ziyaret etti.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik Gölbaşı’nda bulunan LÖSEV köyünü ziyaret etti.
CHP’liler Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Koparan Mahallesi’nde bulunan LÖSEV köyünü ziyaret etti. Ziyarete CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Gölbaşı ilçe Başkanı Bülent Elikesik ve yönetim kurulu katıldı. LÖSEV Halka İlişkiler Sorumlusu Duygu Selin Çakıcı tarafından LÖSEV’i anlatan video sunumu yapıldıktan sonra, LÖSEV köyünün yanı sıra lösemili çocuklar için gönüllü annelerin el emeklerini sergilediği ‘Anne üretim atölyesi’ gezildi.
LÖSEV ziyareti sonrasında konuşan Ali Haydar Hakverdi "Doğal ürünler üretip, burada lösemi hastası çocuklarımız doğal ürünlerle besleniyorlar. Hem de her anlamda, günlük yaşamsal ihtiyaçlarını ve tedavi ihtiyaçlarını burada karşılıyorlar. Tamamen gönüllük ve bağışlar üzerine kurulmuş bir yer. Bütün vatandaşlarımızın da böyle bir kuruluşa çok ciddi katkıda bulunmasını bekliyoruz. Biz de elimizden geldiğince burayı duyurmayı ve dışarıdan da bütün vatandaşlarımız katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Lütfen sizlerde bunu paylaşın, destek olun. Özellikle böyle bir sağlık kuruluşuna küçük çocuklarımız için destek olmak çok kıymetlidir" dedi.
CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik ise "Bütün çocuklarımız ve kendi çocuklarımız da bir hasta adayıdır. Bu bilinçle destek olalım. Hep birlikte burayı kalkındıralım ve sorunları çözmek için elimizden geldiğini yapalım. Yetkililere sesleniyorum. Buraya üvey evlat muamelesi yapmayalım" dedi.

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