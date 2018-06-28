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"CHP'nin bir kısım seçmeni HDP'yi destekledi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "CHP'nin bir kısım seçmeninin nasıl HDP'yi destekleyip, talimatlarla birlikte onu barajın üzerine çıkardığını ve tekrar ülkenin huzuruna yönelik bir soru işareti koyduğunu hep birlikte gördük. Yüzde 8,5 Demirtaş aldı, 11,5 HDP aldı, aradaki fark CHP'dir" - "Yüzde 86'ının üzerinde bir katılımla bütün Avrupa, bütün dünyanın seçimlerde katılım sıkıntısı çektiği bir dönemde, ülkede büyük bir demokrasi bereketi yaşanmıştır"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'nin bir kısım seçmeninin nasıl HDP'yi destekleyip, talimatlarla birlikte onu barajın üzerine çıkardığını ve tekrar ülkenin huzuruna yönelik bir soru işareti koyduğunu hep birlikte gördük. Yüzde 8,5 Demirtaş aldı, 11,5 HDP aldı, aradaki fark CHP'dir." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan Soylu, çok zorlu ve yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini, karşılarındaki ittifaklara rağmen, seçim döneminde üstün çaba sarf eden partililere teşekkür ettiğini belirtti.

Soylu, Türk milletinin 16 yıldır AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a teveccüh gösterdiğini vurgulayarak, "Seçimden önce yeni sistemin Türkiye'de demokrasiyi yükselteceğini söyledik, ki yükselttik. Yüzde 86'ının üzerinde bir katılımla bütün Avrupa, bütün dünyanın seçimlerde katılım sıkıntısı çektiği bir dönemde, ülkede büyük bir demokrasi bereketi yaşanmıştır. Herkes, yeni sistemin, yarınlara daha güçlü bir şekilde adım atabilmesi için kendisini sandığa doğru sürüklemiştir. Güçlü bir hükümetle de hep birlikte attığımız adımları buluşturacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin çok partili siyasi hayatından bugüne kadar en olaysız seçimlerinden birini yaşadığını dile getiren Bakan Soylu, birkaç münferit olayın dışında seçimin sorunsuz geçtiğini söyledi.

Süleyman Soylu, sadece İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele konusunda bin polis görevlendirdiklerini ve uyuşturucu konusunda geri adım atmayacaklarını dile getirdi.

Milletin, kendilerine sorunları çözmek için yetki verdiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Kimin, kimlerle bir araya geldiğini hep birlikte gördük. CHP'nin bir kısım seçmeninin nasıl HDP'yi destekleyip, talimatlarla birlikte onu barajın üzerine çıkardığını ve tekrar ülkenin huzuruna yönelik bir soru işareti koyduğunu hep birlikte gördük. Yüzde 8,5 Demirtaş aldı, 11,5 HDP aldı, aradaki fark CHP'dir. Doğubeyazıt'ta bir dağın tepesinde 10 çocuğun babasını nasıl infaz ettiklerini hep beraber yaşadık ve gördük. O 10 çocuk bizim milletimizin evladıdır, bizim milletimizin çocuklarıdır, elbette ki biz onlara bakarız. Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz."

Soylu, yaklaşan yerel seçimlerde de partililerden gayretli bir şekilde çalışmalarını istedi.

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