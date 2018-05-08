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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Anıtkabir'i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:32 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti - İnce, Atatürk ve İnönü'nün mozolesine çelenk bıraktı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Ahmet Tuncay Özkan, Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'li bazı milletvekilleri, partililerin eşlik ettiği İnce, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Üzerinde "CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce" yazılı çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunan İnce, ardından dua etti.

Ardından Anıtkabir merdiveninde beraberindekilerle fotoğraf çektiren İnce, İsmet İnönü'nün torunu CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan'ı yanına çağırarak, şunları söyledi:

"Mayıs ayında Ecevit'e karşı kurultayı kaybediyor İsmet İnönü, Yalova'ya dinlenmeye geliyor. Ben de 8 yaşında bir çocuğum. İnek otlatıyordum. İsmet Paşa'nın elini öptüm orada. Gülsün Hanım ile aramızda hep bir espridir bu. Dedim ki, 'Sen Paşa'nın torunusun, ben çobanın torunuyum.' Ama az önce, 'Dedenin koltuğuna oturacağım.' dedim."

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Bugün huzurunuza, kurduğunuz ve sonsuza kadar yaşayacak olan cumhuriyetin cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında sorunlarını çözmüş, halkı mutlu, geleceğe güvenle bakan bir ülke olacağımıza söz veriyorum. Ruhun şad olsun Atam."

- İnönü'nün mozolesine çelenk

İsmet İnönü'nün de mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Muharrem İnce, burada da saygı duruşunun ardından ellerini açarak dua etti.

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Anıtkabir CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

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