CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Bağcılar'da

İSTANBUL (AA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, erken seçim kararına ilişkin, "Ne oldu da birden bire erken seçim kararı aldı? Neden? Kriz kapıda, ekonomik kriz. Erdoğan bu ekonomik krizi atlatamaz. Neden atlatamaz söyleyeyim? Bütün dünya ile kavgalı. Türkiye içinde kavgalı." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar'da miting düzenleyen İnce, seçim otobüsünden halka hitap etti.

"Muharrem İnce muhafazakarlardan oy alamaz, Bağcılar'da miting yapamaz" diyenlere seslenen İnce, "Gelsin görsün. Bu ülkenin başörtülüleri de kardeşim başı açıkları da kardeşim. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmak istiyorum." dedi.

CHP milletvekillerinin kendisini aday gösterdiğini ama 4 Mayıs'ta altı ok rozetini çıkardığını ve yerine Türk bayrağı taktığını hatırlatan İnce, CHP'nin, AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, HDP'nin seçim vaatleri olduğunu, bazı projelerin hoşuna gittiğini, başka partilerin projesi de olsa memleketin yararınaysa o projeleri de yapacağını söyledi.

2018 yılında başarılı olmak için iyi eğitilmiş gençlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan İnce, sözlerine şöyle devam etti: