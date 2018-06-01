CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Bursa'da

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi durumunda atıl olduğunu ileri sürdüğü sanayiyi devreye sokacaklarını belirterek, "Türkiye'nin meraları, denizleri atıl. Ne ulaşımda ne denizcilikte yararlanılıyor. Benim gücüm ve sihirli bir sayım var. Bunu 81 milyon öğrenmeli. Gücümüz, 29'da. Bu, Türkiyenin yaş ortalaması. Bundan büyük güç olur mu?" dedi.

İnce, Atatürk Stadyumu Meydanı'nda düzenlenen mitingde, seçilir seçilmez ilk olarak OHAL'i kaldıracaklarını, Türkiye'nin bir hukuk devleti olacağını söyledi.

Türkiye'de 81 milyon vatandaşın mahkemelere güveneceğini dile getiren İnce, "Biz mahkemelere güvendiğimizde Avrupalı da Amerikalı da bizim mahkemelerimize güvenecek. Yabancı yatırımcı gelecek. Yabancı yatırımcı gelince üretimi artıracağız. Sen betona para yatırdın, ben bacası tüten fabrikalara para yatıracağım. Merkez Bankası bağımsız olacak." diye konuştu.

Tarıma dayalı sanayiyi kuracaklarını vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Zeytin, zeytinyağı üretiyoruz. İtalya alıyor, bizim yağımızı dökme olarak götürüyor ve şişeliyor, 1 liraya aldığını 15 liraya satıyor. Öyle yağma yok. Domatesi bedava vermeyeceğiz, ketçap yapıp satacağız. Zeytinyağını dökme satmayacağız, marka oluşturacağız. Cumhurbaşkanı olduğumda sağ-sol yok. Ben CHP'nin gençlik yıllarından beri hizmetkarıyım, il başkanıyım, milletvekili oldum, parti meclis üyeliği yaptım, grup başkan vekilliği yaptım. Doğru ama tek olan şey, bir kesimin olamaz. Tek olan şey, herkesin olur. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım."