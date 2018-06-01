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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Bursa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 23:26 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: - "Atıl olan sanayiyi devreye sokacağız. Türkiye'nin meraları, denizleri atıl. Ne ulaşımda ne denizcilikte yararlanılıyor. Benim gücüm ve sihirli bir sayım var. Bunu 81 milyon öğrenmeli. Gücümüz, 29'da. Bu, Türkiye'nin yaş ortalaması. Bundan büyük güç olur mu?" - "Asgari ücret 2 bin 200 lira, çiftçiye mazot 3 lira. Lafımın arkasındayım"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi durumunda atıl olduğunu ileri sürdüğü sanayiyi devreye sokacaklarını belirterek, "Türkiye'nin meraları, denizleri atıl. Ne ulaşımda ne denizcilikte yararlanılıyor. Benim gücüm ve sihirli bir sayım var. Bunu 81 milyon öğrenmeli. Gücümüz, 29'da. Bu, Türkiyenin yaş ortalaması. Bundan büyük güç olur mu?" dedi.

İnce, Atatürk Stadyumu Meydanı'nda düzenlenen mitingde, seçilir seçilmez ilk olarak OHAL'i kaldıracaklarını, Türkiye'nin bir hukuk devleti olacağını söyledi.

Türkiye'de 81 milyon vatandaşın mahkemelere güveneceğini dile getiren İnce, "Biz mahkemelere güvendiğimizde Avrupalı da Amerikalı da bizim mahkemelerimize güvenecek. Yabancı yatırımcı gelecek. Yabancı yatırımcı gelince üretimi artıracağız. Sen betona para yatırdın, ben bacası tüten fabrikalara para yatıracağım. Merkez Bankası bağımsız olacak." diye konuştu.

Tarıma dayalı sanayiyi kuracaklarını vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Zeytin, zeytinyağı üretiyoruz. İtalya alıyor, bizim yağımızı dökme olarak götürüyor ve şişeliyor, 1 liraya aldığını 15 liraya satıyor. Öyle yağma yok. Domatesi bedava vermeyeceğiz, ketçap yapıp satacağız. Zeytinyağını dökme satmayacağız, marka oluşturacağız. Cumhurbaşkanı olduğumda sağ-sol yok. Ben CHP'nin gençlik yıllarından beri hizmetkarıyım, il başkanıyım, milletvekili oldum, parti meclis üyeliği yaptım, grup başkan vekilliği yaptım. Doğru ama tek olan şey, bir kesimin olamaz. Tek olan şey, herkesin olur. Hepinizin cumhurbaşkanı olacağım."

- "Kamu İhale Kanunu değişmeyecek"

Birçok vaatte bulunduğunu, hepsinin arkasında olduğunu anlatan İnce, "Asgari ücret 2 bin 200 lira, çiftçiye mazot 3 lira. Lafımın arkasındayım. Astsubaylara, uzman çavuşlara tazminat. Esnafın borçlarını yeniden yapılandıracağız. İki yıl içinde yurt sorunu kalmayacak. Gençler 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlik ve cumhuriyet bursu alacak. Her yıl 10 bin öğrenci yurt dışına gidecek. Bunların hepsini dedim. Bunlar, sözümüzdür. " ifadesini kullandı.

Güçlü bir lider ve onun yanında liyakatli bir kadroyla hareket edeceklerini vurgulayan İnce, şöyle devam etti:

"Soruyor, 'Muharrem İnce bol keseden atıyorsun. Parayı nereden bulacaksın'. Kamu İhale Kanunu'nu kaç kere değiştirdiniz? 180 kere. Niye? İhaleyi sana verecek, Kamu İhale Kanunu uygun değil. Değiştiriyor, sana ayarlıyor. Sonra başkasına verecek ama Kamu İhale Kanunu uygun değil. Bir daha değiştirip ona ayarlıyor. Kamu İhale Kanunu, 180 kere değişti. Yani devlet, 100 liraya yaptıracağı işi 200 liraya yaptırıyor. Paranın yarısı Kamu İhale Kanunu'nda. Biz bir kere yapacağız, bir daha değişmeyecek."

- "Sarayda oturmayacağım"

Türkiye'de sanayinin yüzde 21'inin atıl olduğunu iddia eden İnce, "Atıl olan sanayiyi devreye sokacağız. Türkiye'nin meraları, denizleri atıl. Ne ulaşımda ne denizcilikte yararlanılıyor. Benim gücüm ve sihirli bir sayım var. Bunu 81 milyon öğrenmeli. Gücümüz, 29'da. Bu, Türkiye'nin yaş ortalaması. Bundan büyük güç olur mu?" dedi.

İnce, gençleri iyi eğiteceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Size söz veriyorum sarayda oturmayacağım. 16 yıldır milletvekiliyim, 14 yıl kirada oturdum. Bir apartman dairesi aldım, bir buçuk sene oldu. Benim evim zaten bana saray gibi geliyor. Ben doymadım ki daha evime, evden çıkasım yok. 'Biz sana ziyarete geleceğiz. Senin eve sığmayız' derseniz Atatürk'ün mekanına, Çankaya Köşkü'ne davet ediyorum sizi. Yarın bir milyon çocuk sınava girecek. Bunların 126 bini yerleştirilecek. Geri kalanının ne olacağı belli değil. Evine en yakın okula yerleştirilecekmiş. Ya evine en yakın okulu beğenmiyorsa? 24 Haziran'da üniversite sınavı olacaktı. Şimdi sınav yerine kabine girecekler. Sınava iki ay kala tarihini değiştirdiler. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında sınavın değil, seçim tarihi değişecek. Bu ülkenin çocukları, Recep Tayyip Erdoğan'dan, Muharrem İnce'den daha değerlidir."

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Bursa muharrem ince

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