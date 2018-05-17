CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Çorum'da

ÇORUM (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Fransa kutsal kitabımıza laf ediyor, ABD ile problemler yaşıyoruz, İsrail Müslümanları katlediyor Filistin'de... Türkiye'nin iri olması lazım, diri olması lazım, bir olması, beraber olması lazım. Önce bunu sağlayacağız." dedi.

İnce, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Çorum'daki birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu tüm Türkiye'ye yaymak istediklerini belirterek, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

Çorum'un 3 bin 500 yıllık büyük bir medeniyet kenti olduğunu ifade eden İnce, "Siz piramitleri görmeye Mısır'a gidiyorsunuz ama o piramitlerin yapıldığı dönemde Hititler de aynı tarihte yaşamıştır. 3 bin 500 yıl önce Çorum'da medeniyet vardı, Mısır'ın önündeydi Çorum. Bugün de önünde olmalı. Eğer cumhurbaşkanı olursam Çorum'un havaalanını da demiryolunu da yapacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı olması halinde yapacaklarını açıklayan İnce, mazot fiyatlarını düşüreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı olduğumuzda çiftçiye mazotu 3 ile 3, 50 lira arasında vereceğiz. 'Neden kesin bir rakam söyleyemiyorsun Muharrem İnce? Neden 3 mü, 3,5 mu diyemiyorsunuz?' derseniz, söyleyeyim, CHP bir program açıklıyor, bir de cumhurbaşkanı adayı bir program açıklıyor. Ben manifestomu ayın 19'unda Samsun'da açıklayacağım. Ayın 24'ünde de Sayın Genel Başkan açıklayacak. Benim çalıştığım ekonomist arkadaşlarla, genel merkezin çalıştığı ekonomist arkadaşlar arasında bir hesap anlaşmazlığı var. Ben diyorum ki '3 liraya verebiliriz mazotu' onlar diyor ki '3,5 liraya vereceğiz.' Arada bir şey kalmadı, halledeceğiz. Seçimden önce kesin rakamı söyleyeceğim size ama 3 liranın altında olmayacak 3,5 liranın da üzerinde olmayacak."