HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce İstanbul Barosu'nu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:44 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: - "Sayın Erdoğan da bal gibi biliyor ki, usulüne uygun bir şekilde Fethullah Gülen’in iadesi istenmemiştir. Bir, ABD vermek istemiyor, iki Recep Tayyip Erdoğan da almak istemiyor" - "YSK'daki yargıçlara sesleniyorum, siz Erdoğan’ın yargıçları değilsiniz, adil olacaksınız, yasaların-anayasanın-evrensel kuralların size verdiği yetkiyi ve hakkı kullanacaksınız. Haricinde bir şey yok. Bunu yapmayın, yaparsanız bir daha söylüyorum; Türkiye’nin bütün sokaklarına fotoğraflarınızı asarım. Sokağa çıkamazsınız"

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Sayın Erdoğan da bal gibi biliyor ki, usulüne uygun bir şekilde Fethullah Gülen’in iadesi istenmemiştir. Bir, ABD vermek istemiyor, iki Recep Tayyip Erdoğan da almak istemiyor." dedi.

İnce, İstanbul Barosu'nu ziyaret ederek, Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ile görüştü.

Muharrem İnce, görüşmenin ardından gazetecilere, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin bir ay sonra yapılacağını hatırlatan İnce, "Bu seçimin adil olmayacağı kesindir. Çünkü bir yandan devletin parası, devletin uçağı, devletin helikopteri, devletin tüm olanaklarıyla yarışan birisi, bir de milletin gönlünden kopanlarla yarışan birisi. Muharrem İnce, milletin gönlünden kopanlarla yarışıyor. Erdoğan devletin olanaklarıyla yarışıyor. Bir kere adalet yok, adil değil. Bunu geçtik de geçerli ve güvenilir olmasını istiyoruz. Yani sandıktaki oylarımızı özgürce kullansın istiyoruz yurttaşlarımız ve özgür irade dışarıya yansısın istiyoruz. Yani açıkçası sandıktaki oyları devletin gücüne karşı korumak istiyoruz. Belki de dünyada bunun başka bir örneği yoktur. Devlete karşı oyunu korumak." ifadelerini kullandı.

Oyunu Yalova'da kullandıktan sonra hemen Ankara'ya döneceğini belirten İnce, 24 Haziran'da YSK'nın bir yanlış yapması halinde 50 bin avukatla oraya gideceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu sözüm geçerlidir. Sayın başkandan da, ülkenin en büyük barosu olarak 81 vilayetteki bütün avukat arkadaşlarımdan hazır olmalarını, YSK’nın bir oldu bittiye getirmemesini, getirirse bedelinin ağır olacağını, bu kararlılığımızı baştan söylüyorum. Herkes bunu böyle bilmeli. YSK’daki yargıçlara sesleniyorum, siz Erdoğan’ın yargıçları değilsiniz, adil olacaksınız, yasaların-anayasanın-evrensel kuralların size verdiği yetkiyi ve hakkı kullanacaksınız. Haricinde bir şey yok. Bunu yapmayın, yaparsanız bir daha söylüyorum; Türkiye’nin bütün sokaklarına fotoğraflarınızı asarım. Sokağa çıkamazsınız. Biz kimseden torpil istemiyoruz, kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz, sandıktan ne çıkarsa."

16 Nisan 2017'de yapılan referandumunda bir köyde çıkan sonuçları hatırlatan İnce, şöyle devam etti:

"Yani bir köyde 350 oy var, hiç geçersiz oy yok, oyların hepsi referandumda evet’e çıkıyor. Yani üniversite mezunlarının yüzde 60 olduğu bir sandıkta iptal oy çıkabiliyor ama hiç üniversite mezunu olmayan bir köyde 350 oyun tamamı Erdoğan’ın istediği yönde çıkıyor. Burada hile olduğu, sahtekarlık olduğu apaçık ortada. Bununla ilgili önlemleri konuştuk sayın başkanla. Başaracağız, buna inanıyorum. Nereden anlıyorsun bunu derseniz, yani başbakan milletvekilliğine müracaat etmiş, damat milletvekilliğine müracaat etmiş, eş-dost milletvekilliğine müracaat etmiş. Demek ki, dokunulmazlık kazanıp, önümüzdeki süreçte bakan olma hayallerini yok etmiştir. En büyük gösterge budur. Bu bizim kazanacağımızı onlar da görüyor. Yani başbakan neden milletvekilliğine müracaat etsin? Demek ki Erdoğan’ın kaybedeceğine inanıyor."

Muharrem İnce, daha önce dile getirdiği "Hükümetin FETÖ elebaşı Gülen'i usulüne uygun istemedi" iddiasının sorulması üzerine, "Sayın Erdoğan da bal gibi biliyor ki, usulüne uygun bir şekilde Fethullah Gülen’in iadesi istenmemiştir. Bir, ABD vermek istemiyor, iki Recep Tayyip Erdoğan da almak istemiyor. Çünkü iade edildiğinde anlatacak Fethullah Gülen, beraber üniversiteleri şöyle kurduk, Bank Asya’yı böyle kurduk, istediğim kişileri şöyle vali yaptılar, bunları istedim general yaptılar, Türkiye’ye beraber ihanet ettik. Ne zaman Türkiye’ye ihanet ederken kardeştik, ne zaman bir Erdoğan’a ihanet ettik o zaman hain olduk. Bunları açıklayacaktır, onun için ABD vermeyecek, Erdoğan almayacak." ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesini nasıl isteyeceklerini de anlatan İnce, şöyle devam etti:

"Biz ne yapacağız, çok basit. Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye’de ilk işimiz yargıyı düzeltmek. Beni yargılayabilecek yargıçlar istiyorum. Cumhurbaşkanı olarak Yargıtay’ın salonuna girdiğimde ayağa kalkmayacak yargıçlar istiyorum. Çay toplamayacak yargıçlar istiyorum. Bu sistemi çok kısa süre içerisinde kuracağız. Bunu kurduktan sonra iadesini isteyeceğiz. ABD’ye de bahane bırakmayacağız. Bunları Barolar Birliği başkanımızdan rica ettim, Özgür Özel Bey bu konuda görevlidir, grup başkan vekilimiz. İki uzman avukatla birlikte gidip yakında bakalım göstersinler bize usulüne uygun mudur-değil midir çok yakında arkadaşlarımız gidecekler incelemeyi yapacaklar. Ama yüzde yüz eminin iade talebi usulüne uygun yapılmamıştır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nın yerine "Millet Bahçesi" yapılacağı açıklamasını değerlendiren İnce, "İtiramız yok, öyle yaparsa teşekkür ederim. Ama küçük bir kenarına millet meydanı, öbür tarafına rezidans yaparsa şaşırmam. Ama gerçekten tümünü aynı şekilde değerlendirecekse kutluyorum. Benim de projem olsun ama aklında şöyle üçte birini bir park yapalım, üçte ikisine de doymaz TOKİ’yi buraya sokalım derse şaşırmam ama tümünü kullanacağını açıklarsa bir itirazım yok. Ben cumhurbaşkanı olduğumda tümünü o şekilde yaparız söz." şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise İnce'nin seçim süreci boyunca 73 ili ziyaret edeceğini ve büyük mitingi de Maltepe veya Yenikapı Meydanı'nda yapacaklarını söyledi.

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
Amasra'da termik santral için 'ÇED olumlu' kararının iptali talebine retAmasra'da termik santral için 'ÇED olumlu' kararının iptali talebine ret
Ankara'da barut fabrikasında patlama! Yaralılar varAnkara'da barut fabrikasında patlama! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 Seçimleri ve Seçim Güvenliği FETÖ İstanbul Barosu CHP CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Sınır dışı edildi, akıllanmadı! Sapık böyle yakalandı

Sınır dışı edildi, akıllanmadı! Sapık böyle yakalandı

Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Ofis basan kızlar terör estirdi!

Ofis basan kızlar terör estirdi!

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.