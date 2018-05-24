CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce İstanbul Barosu'nu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Sayın Erdoğan da bal gibi biliyor ki, usulüne uygun bir şekilde Fethullah Gülen’in iadesi istenmemiştir. Bir, ABD vermek istemiyor, iki Recep Tayyip Erdoğan da almak istemiyor." dedi. İnce, İstanbul Barosu'nu ziyaret ederek, Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ile görüştü. Muharrem İnce, görüşmenin ardından gazetecilere, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçimlerin bir ay sonra yapılacağını hatırlatan İnce, "Bu seçimin adil olmayacağı kesindir. Çünkü bir yandan devletin parası, devletin uçağı, devletin helikopteri, devletin tüm olanaklarıyla yarışan birisi, bir de milletin gönlünden kopanlarla yarışan birisi. Muharrem İnce, milletin gönlünden kopanlarla yarışıyor. Erdoğan devletin olanaklarıyla yarışıyor. Bir kere adalet yok, adil değil. Bunu geçtik de geçerli ve güvenilir olmasını istiyoruz. Yani sandıktaki oylarımızı özgürce kullansın istiyoruz yurttaşlarımız ve özgür irade dışarıya yansısın istiyoruz. Yani açıkçası sandıktaki oyları devletin gücüne karşı korumak istiyoruz. Belki de dünyada bunun başka bir örneği yoktur. Devlete karşı oyunu korumak." ifadelerini kullandı.

Oyunu Yalova'da kullandıktan sonra hemen Ankara'ya döneceğini belirten İnce, 24 Haziran'da YSK'nın bir yanlış yapması halinde 50 bin avukatla oraya gideceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bu sözüm geçerlidir. Sayın başkandan da, ülkenin en büyük barosu olarak 81 vilayetteki bütün avukat arkadaşlarımdan hazır olmalarını, YSK’nın bir oldu bittiye getirmemesini, getirirse bedelinin ağır olacağını, bu kararlılığımızı baştan söylüyorum. Herkes bunu böyle bilmeli. YSK’daki yargıçlara sesleniyorum, siz Erdoğan’ın yargıçları değilsiniz, adil olacaksınız, yasaların-anayasanın-evrensel kuralların size verdiği yetkiyi ve hakkı kullanacaksınız. Haricinde bir şey yok. Bunu yapmayın, yaparsanız bir daha söylüyorum; Türkiye’nin bütün sokaklarına fotoğraflarınızı asarım. Sokağa çıkamazsınız. Biz kimseden torpil istemiyoruz, kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz, sandıktan ne çıkarsa." 16 Nisan 2017'de yapılan referandumunda bir köyde çıkan sonuçları hatırlatan İnce, şöyle devam etti: "Yani bir köyde 350 oy var, hiç geçersiz oy yok, oyların hepsi referandumda evet’e çıkıyor. Yani üniversite mezunlarının yüzde 60 olduğu bir sandıkta iptal oy çıkabiliyor ama hiç üniversite mezunu olmayan bir köyde 350 oyun tamamı Erdoğan’ın istediği yönde çıkıyor. Burada hile olduğu, sahtekarlık olduğu apaçık ortada. Bununla ilgili önlemleri konuştuk sayın başkanla. Başaracağız, buna inanıyorum. Nereden anlıyorsun bunu derseniz, yani başbakan milletvekilliğine müracaat etmiş, damat milletvekilliğine müracaat etmiş, eş-dost milletvekilliğine müracaat etmiş. Demek ki, dokunulmazlık kazanıp, önümüzdeki süreçte bakan olma hayallerini yok etmiştir. En büyük gösterge budur. Bu bizim kazanacağımızı onlar da görüyor. Yani başbakan neden milletvekilliğine müracaat etsin? Demek ki Erdoğan’ın kaybedeceğine inanıyor."

Muharrem İnce, daha önce dile getirdiği "Hükümetin FETÖ elebaşı Gülen'i usulüne uygun istemedi" iddiasının sorulması üzerine, "Sayın Erdoğan da bal gibi biliyor ki, usulüne uygun bir şekilde Fethullah Gülen’in iadesi istenmemiştir. Bir, ABD vermek istemiyor, iki Recep Tayyip Erdoğan da almak istemiyor. Çünkü iade edildiğinde anlatacak Fethullah Gülen, beraber üniversiteleri şöyle kurduk, Bank Asya’yı böyle kurduk, istediğim kişileri şöyle vali yaptılar, bunları istedim general yaptılar, Türkiye’ye beraber ihanet ettik. Ne zaman Türkiye’ye ihanet ederken kardeştik, ne zaman bir Erdoğan’a ihanet ettik o zaman hain olduk. Bunları açıklayacaktır, onun için ABD vermeyecek, Erdoğan almayacak." ifadelerini kullandı. FETÖ elebaşı Gülen'in iadesini nasıl isteyeceklerini de anlatan İnce, şöyle devam etti: "Biz ne yapacağız, çok basit. Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye’de ilk işimiz yargıyı düzeltmek. Beni yargılayabilecek yargıçlar istiyorum. Cumhurbaşkanı olarak Yargıtay’ın salonuna girdiğimde ayağa kalkmayacak yargıçlar istiyorum. Çay toplamayacak yargıçlar istiyorum. Bu sistemi çok kısa süre içerisinde kuracağız. Bunu kurduktan sonra iadesini isteyeceğiz. ABD’ye de bahane bırakmayacağız. Bunları Barolar Birliği başkanımızdan rica ettim, Özgür Özel Bey bu konuda görevlidir, grup başkan vekilimiz. İki uzman avukatla birlikte gidip yakında bakalım göstersinler bize usulüne uygun mudur-değil midir çok yakında arkadaşlarımız gidecekler incelemeyi yapacaklar. Ama yüzde yüz eminin iade talebi usulüne uygun yapılmamıştır."