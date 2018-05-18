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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Kırklareli'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: - "Ben sadece Cumhuriyet Halk Partililerinin değil, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Herkesi kucaklamak istediğimizden, buraya tek başıma çıkıyorum ve arkadaşlarımızı tanıtmıyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ben sadece Cumhuriyet Halk Partililerinin değil, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Herkesi kucaklamak istediğimizden, buraya tek başıma çıkıyorum ve arkadaşlarımızı tanıtmıyoruz." dedi.

İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlardan cep telefonlarıyla yayın yapmasını isteyerek, bu ülkede medyanın işinin zor olduğunu belirtti.

"Muharrem İnce'yi partisi yalnız bıraktı." şeklindeki söylemlerin gerçek dışı olduğunu vurgulayan İnce, "4 Mayıs'ta parti rozetini çıkardım, parti rozeti yerine Türk bayrağı rozeti astım. Ben sadece Cumhuriyet Halk Partililerinin değil, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Herkesi kucaklamak istediğimizden, buraya tek başıma çıkıyorum ve arkadaşlarımızı tanıtmıyoruz." diye konuştu.

İnce, tüm partililerin kendisine destek verdiğini bildirerek, Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu işi başaracaklarına inandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı olması halinde ABD'den FETÖ'yü isteyeceğini anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Artık bizde bağımsız yargı var, artık iade et diyeceğiz' dedim dün ve dün Amerikalılardan bana haber geldi. 'Muharrem İnce' dediler, 'sen öyle diyorsun ama henüz Türkiye Cumhuriyeti Fetullah Gülen'in usulüne uygun bir şekilde bizden iadesini istemedi.' Görüyor musun bak neler var. İstemez, 'eski ortaklıklarını anlatır' diye korkar. Ey aziz Türk milleti kandırılma. O kandırılıyor olabilir, onu kandırıyor olabilirler, sen oynanan filme kanma. Henüz bak 2 sene geçmiş üstünden daha istememiş bile."

- "Neden 3 gün kaldın?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'da 3 gün kalmasına değinen İnce, "Sayın Erdoğan Londra'ya gitti, 4 saat uçakla, 5 saatte görüşme sürdü. 3 gün kaldı Londra'da, şimdi size soruyorum, Sayın Erdoğan acaba 3 gün bir ilde kaldı mı? Ne konuştunuz İngiltere'de, ne? Aziz milletimin bu evladını dinlemesini istiyorum, F-35 uçakları var. 6 senedir F-35 uçaklarını ABD'den istiyoruz. Parasını veriyoruz uçağı vermiyor. Bu uçakların en belirgin özelliği, helikopter gibi yukarıdan aşağıya inebiliyor. Neden seçimden 3 gün önce 21 Haziranda bu uçakları vereceğinizi söylüyorsunuz, neden? Sizin gözünüzü boyamak için aziz Türk milleti." ifadelerini kullandı.

- "Canımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor"

"Ya uşak bir millet olacağız ya da Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu gibi bağımsız bir devlet olacağız karar milletimindir." diyen İnce, şöyle konuştu:

"Türkiye Amerika'nın gözünde bir katip ile idare edilecek ülke midir? Bir yıldır Türkiye'de Amerika büyükelçisi yoktur. Daha ilginci Türkiye'nin Şam'da büyükelçisi yoktur. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de, 40 milyar dolar Suriyelilere para harcamışız ama Suriye'de büyükelçimiz yok. Bu şekilde Suriyelileri nasıl göndereceğiz memleketlerine."

Cumhurbaşkanı olması halinde Amerika ile ilişkilerinin büyükelçilik düzeyinde olacağını ve Suriye'de de Türkiye'nin büyükelçisinin bulunacağını ifade eden İnce, şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan bugün Filistin ile ilgili miting yapıyor. Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor. Canımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Hiç bir itirazım yok. Sayın Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanına yardımcı olmak istiyorum, söz. Milletimizin önünde söz veriyorum ama diyoruz ki İsrail paralarını boykot edecek misin, 'hayır', peki İsrail'le anlaşmaları iptal edecek misin, 'hayır', Mavi Marmara için aldığın 20 milyonu geri verecek misin, 'hayır', büyükelçiyi geri çekecek misin, 'hayır', ne yapacaksın, miting yapacak. Miting, Filistin için değildir, Müslümanlar için değildir, miting seçim içindir, seçim. O kandırılmış olabilir ama ben sizin kandırılmanızı istemiyorum."

- Emeklilerin maaşı

İnce, 10 yıldır her emeklinin maaşının düştüğünü savunarak, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde her şeyin düzene gireceğini belirtti.

Şeker fabrikalarının satılmasına da tepki gösteren İnce, "Şeker fabrikalarını alan iş adamlarına sesleniyorum, sakın ha güvenmeyin, yeniden gözden geçireceğiz. Bunu herkes böyle bilsin." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı olması halinde 25 Haziran'da doların düşeceğini iddia eden İnce, uluslararası piyasalara güven vereceklerini ve bunu en kısa sürede gerçekleştireceklerini söyledi.

İnce, "Ya uçuruma doğru gidereceğiz, ya da doktoru değiştirip yeni bir tedavi uygulayacağız. Erdoğan demedi mi ilk dönemim çıraklık, ikinci dönemim kalfalık, üçüncü dönemim ustalık... Dördüncü dönemi de emeklilik. Benim cumhurbaşkanlığım dönemimde o da huzurlu, mutlu yaşayacak, yanlışlarını görecek." dedi.

Cumhurbaşkanı olduğunda yargının bağımsızlaşması için çaba sarf edeceğini bildiren İnce, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz milletin yatırdığı paraları harcıyoruz. Ne yapalım. Ama hesabını vereceğiz merak etmeyin. Demokrasinin en güzel yanı muhalefet olması ve hesap vermektir. Sayın Erdoğan 'ben hesabı Allah'a veririm' diyor, yok öyle bir şey. Peygamber bile helalleşiyor, o zaman siyasetçi helalleşmeyi sadece Allah'a bırakamaz, Yasalarda var, mahkemelerde denetleneceksin. Allah'a hesap ver ama millete de hesap vereceksin. Bana soruyorlar, 'Erdoğan'ı yargılayacak mısın', hayır. Benim öyle bir görevim yok.

Tarafsız bir yargı düzeni kuracağız. Bu yargı beni de yargılayacak, gerekirse Erdoğan'ı da yargılayacak. Bana soruyorlar, 'sarayda oturacak mısın?' Ben 16 yıldır milletvekiliyim, 1,5 yıl önce ev sahibi oldum. Ben evime doyamadım. Benim evim zaten saray gibi. Devletin işleri için Çankaya köşkünü kullanacağım."

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