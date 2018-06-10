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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Küçükçekmece'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Türkiye batıyor, kamyon duvara çarpmak üzere. Erdoğan neden erken seçime gitti? Çünkü ekonomik kriz kapıda, o bunu biliyor. Diyor ki 'Kriz gelmeden şu seçimi yapayım, oyları alayım.' ama bu yorgun adam bu krizi atlatamaz. Erdoğan bir daha seçilirse, dolar 8-10 lira olur. Batarız. Türkiye'ye yeni bir kan lazım" - "Benim cumhurbaşkanlığımda yargı üyeleri Erdoğan'ı eleştiremeyecek çünkü yargı üyeleri siyaset yapamaz. Benim cumhurbaşkanlığımda generaller, beni alkışlamayacak. Benim cumhurbaşkanlığımda valiler benim değil, milletin, devletin valisi olacak"

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Türkiye batıyor, kamyon duvara çarpmak üzere. Erdoğan neden erken seçime gitti? Çünkü ekonomik kriz kapıda, o bunu biliyor. Diyor ki 'Kriz gelmeden şu seçimi yapayım, oyları alayım.' ama bu yorgun adam bu krizi atlatamaz. Erdoğan bir daha seçilirse, dolar 8-10 lira olur. Batarız. Türkiye'ye yeni bir kan lazım." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de halka hitap eden İnce, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.

Gelecekten, uzay madenciliğinden söz ettiğini, rakibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 3 projesini açıkladığını belirten İnce, "(Stat yapacağım) dedi, 'park yapacağım' dedi, 'kıraathane yapacağım' dedi. Yani Türkiye'ye Cumhurbaşkanı adayı mı Küçükçekmece'ye belediye başkan adayı mı tam anlayamadım." ifadelerini kullandı.

AK Partililere seslenen İnce, "16 yılın sonunda, millete vaadi kek. Üzümlü mü çikolatalı mı o da belli değil. Size sesleniyorum; sağcı-solcu, başı açık-başı kapalı, AK Partili-CHP'li, Türk- Kürt, Alevi-Sünni, kadın-erkek, 81 milyona sesleniyorum bedava kek yemek isteyenler Erdoğan'a oy versin, fabrikada iş isteyenler İnce'ye oy versin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tek parti döneminde ilkokulu 75 kişilik sınıflarda okuduğunu" anlattığını söyleyen İnce, "Tek parti dönemi, 1950'de bitti. Erdoğan 1954 doğumlu. Yani anasından doğmadan dört sene önce ilkokula başlamış. Ben de rahmetli babama kızıyorum şimdi niye acaba ben doğmadan beni ilkokula yazdırmadın diye. Erdoğan ilkokulu 75 kişilik sınıfta okumuş, üniversiteyi tek kişilik sınıfta okumuş." dedi.

Türk Eximbank'ı, Kalkınma Bankası'nı, Halk Bankası'nı yeniden yapılandıracaklarını dile getiren İnce, "Yargıyı yeniden yapılandıracağız. Bağımsız bir yargı olacak. Benim cumhurbaşkanlığımda hiçbir yargı üyesi, benim rakiplerimi eleştiremeyecek. Benim cumhurbaşkanlığımda yargı üyeleri Erdoğan'ı eleştiremeyecek çünkü yargı üyeleri siyaset yapamaz. Benim cumhurbaşkanlığımda generaller, beni alkışlamayacak. Benim cumhurbaşkanlığımda valiler benim değil, milletin, devletin valisi olacak. Hiçbir şekilde ayrımcılık olmayacak. Derdimiz ekonomi olacak, derdimiz çocuklarımız olacak. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden asla..." değerlendirmesinde bulundu.

Muharrem İnce, bugün İstanbul'da 23 Haziran Büyük İstanbul Buluşması'nın provasını yaptığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin cari açığı 55 milyar dolar. Gençlerin yüzde 20'si işsiz. 250 milyar dolar ithalat var. 453 milyar dolar borç var. Bak Türkiye batıyor, kamyon duvara çarpmak üzere. Erdoğan neden erken seçime gitti? Çünkü ekonomik kriz kapıda, o bunu biliyor. Diyor ki 'Kriz gelmeden şu seçimi yapayım oyları alayım.' ama bu yorgun adam bu krizi atlatamaz. Erdoğan bir daha seçilirse, dolar 8-10 lira olur. Batarız. Türkiye'ye yeni bir kan lazım.

Bir yanda saraylı var, bir yanda milletin evladı var. Halk çocuğu, milletin evladı burada. Niye ona beyaz Türk diyorum biliyor musunuz? O, kilosu 4 bin 500 liralık beyaz çay içiyor sarayda. Ankara'da sarayı var, bin 150 oda. Yetmedi 5 saray da İstanbul'da var. Bu da yetmedi şimdi de 300 odalı Marmaris'te yazlık saray yaptırıyor. 24'ünde Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle seçildiğimde o yazlık sarayı kullanmayacağım. O yazlık sarayı ne yapacağım biliyor musunuz? Engellilere vereceğim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için "Hastaneleri yıkacakmış" dediğini ifade eden İnce, "Niye yıkayım hastaneyi? Ama şunu söyleyeyim 25 yıl kira garantisi verdin, yüzde 70 hasta garantisi veriyor. Geçen gün de diyor ki 'şehir hastaneleri çok iyi, çok müşterisi olacak.' Vallahi sizi bekliyor, haberiniz olsun. Hastane dolmazsa, sizi hasta yapar gene doldurur o. Zaten hepimizi hasta yaptı." şeklinde konuştu.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından seçim otobüsünden özçekim yaparak Küçükçekmece'den ayrıldı.

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CHP Küçükçekmece muharrem ince

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