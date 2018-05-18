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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Tekirdağ'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:13 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: - "Ben 4 Mayıs'ta sayın genel başkan aday olarak sahneye çıkardığında Allah için içimdekini aynen söyleyeyim, ben ikinci tura oynuyordum. Şimdi vazgeçtim, 'ilk turta seçileceğim' diyorum. Şimdi birinci tur 50 artı 1 ve zayıf olduğum yerler var. Orayı Tekirdağ'dan dengelememiz lazım, oy oranını söyleyeyim mi? Yüzde 75. Olur mu? Belediye başkanımız çık yukarı diyor. 80, yok fazla atmayalım, 80'e razıyım"

TEKİRDAĞ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ben 4 Mayıs'ta sayın genel başkan aday olarak sahneye çıkardığında Allah için içimdekini aynen söyleyeyim, ben ikinci tura oynuyordum. Şimdi vazgeçtim, 'ilk turta seçileceğim' diyorum. Şimdi birinci tur 50 artı 1 ve zayıf olduğum yerler var. Orayı Tekirdağ'dan dengelememiz lazım, oy oranını söyleyeyim mi? Yüzde 75. Olur mu? Belediye başkanımız çık yukarı diyor. 80, yok fazla atmayalım, 80'e razıyım." dedi.

İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 3 Kemaller'in yaşadığı (Namık Kemal, Mustafa Kemal, Yahya Kemal), 57. Alay'ın doğduğu Tekirdağ'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi

Türk medyasının, "CHP, Muharrem İnce’yi yalnız bıraktı" söylemlerinde bulunduğunu ancak CHP’nin topyekün desteklediğini ifade eden İnce, şunları kaydetti:

"İnsafsızlar, vicdansızlar, şu anda burada, 20 civarında milletvekili arkadaşım var, nereye baksam milletvekili arkadaşım var. Partinin grup başkanvekili arabanın içinde yatıyor, bana getirilen suya 'soğuk mu sıcak mı' diye bakıyor. Partinin genel başkan yardımcıları, genel merkezden organize etmeye çalışıyorlar, herkes bir kenarından tutmuş. Her akşam sayın genel başkanımla konuşuyoruz, 'aman bir hata yapmayalım, iş güzel gidiyor, bu iş bitti, eksiğimiz gediğimiz nedir' onu değerlendiriyoruz. Belki de Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez yüzde 100 oranında asılıyor bu seçime yüzde 100."

İnce, seçildiği taktirde tüm Türkiye’nin cumhurbaşkanı olacağının altını çizdi.

Seçilmesi halinde en büyük projesinin çiftçiyle, memurla, esnafla, öğrenciyle, emekliyle barışmak olacağını vurgulayan İnce, cumhurbaşkanı olduğunda ABD'den Fettullah Gülen'i isteyeceğini, olumsuz cevap alması halinde İncirlik üssünü kapatacağını yineledi.

-“Bereketli topraklardayız”

Tekirdağ’ın buğdayın dönüm başı ortalamasının 3 katı olan, bereketli topraklar olduğunu söyleyen İnce, oy olarak zayıf olduğu yerleri Tekirdağ’dan alacağı yüksek oyla dengelemeyi düşündüğünü planladığını anlattı.

Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani bereketli topraklar burası. Buranın oyu da bereketli oy. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim, zayıf olduğum yerler var, o zayıf olduğum yerleri telafi etmek için. Ben, 4 Mayıs'ta sayın Genel Başkan aday olarak sahneye çıkardığında Allah için içimdekini aynen söyleyeyim, ben ikinci tura oynuyordum. Şimdi vazgeçtim, 'ilk turda seçileceğim' diyorum. Şimdi birinci tur 50 artı 1 ve zayıf olduğum yerler var. Orayı Tekirdağ'dan dengelememiz lazım, oy oranını söyleyeyim mi? Yüzde 75. Olur mu? Belediye başkanımız çık yukarı diyor. 80, yok fazla atmayalım, 80'e razıyım. Şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde arkadaşlarım çalışıyorlar."

Cumhurbaşkanı olduğunda ve Yargıtay'ın bir toplantısına gittiğinde hiçbir yüksek yargıtay üyesinin ayağa kalkmayacağını anlatan İnce, "Yüksek yargıç, cumhurbaşkanı dahi olsa onun önünde ayağa kalkmaz." dedi.

Muharrem İnce, yaklaşan bayram öncesi artan "Antep Fıstığı" fiyatlarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüz bayram, aklımıza baklava gelir değil mi? Baklavacılar fıstıklı baklava yapamıyor artık. Niye? Pahalı. Tarım bakanı ne diyor? 'İthal edelim' diyor. Vay vicdansız, vay insafsız. Neyi ithal edeceksin İran'dan. Adı ne bu fıstığın, Antep fıstığı. Ya Antep Türkiye'de bir vilayet Gaziantep, ya insan utanır, 'Antep fıstığını ithal edeceğim' demeye utanır. Bakanın adı Fakıbaba, milletin adı fakirbaba. Yani bize diyor ki bayramda, 'kursağında baklava olmayacak, sırtında oklava olacak.' diyor. Bizim o zaman hep birlikte bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız? Sandıkta görevimizi yapacağız."

İnce, seçim bildirgesini yarın Samsun'da düzenleyeceği toplantıyla açıklayacağını da sözlerine ekledi.

- Mitingden notlar

Kırklareli'ndeki mitinginin ardından kara yoluyla Tekirdağ'a gelen İnce, eşi Ülkü İnce ile platforma çıkarak vatandaşları selamladı.

İnce'nin mitinginin yapılacağı bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Miting alanına vatandaşlar, güvenlik noktalarında yapılan üst araması sonrası alındı.

İnce, konuşmasının ardından eşi Ülkü İnce ile birlikte vatandaşlara karanfil attı. İnce, mitingin ardından kara yoluyla İstanbul'a gitti.

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