CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ben 4 Mayıs'ta sayın genel başkan aday olarak sahneye çıkardığında Allah için içimdekini aynen söyleyeyim, ben ikinci tura oynuyordum. Şimdi vazgeçtim, 'ilk turta seçileceğim' diyorum. Şimdi birinci tur 50 artı 1 ve zayıf olduğum yerler var. Orayı Tekirdağ'dan dengelememiz lazım, oy oranını söyleyeyim mi? Yüzde 75. Olur mu? Belediye başkanımız çık yukarı diyor. 80, yok fazla atmayalım, 80'e razıyım." dedi.

İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 3 Kemaller'in yaşadığı (Namık Kemal, Mustafa Kemal, Yahya Kemal), 57. Alay'ın doğduğu Tekirdağ'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi

Türk medyasının, "CHP, Muharrem İnce’yi yalnız bıraktı" söylemlerinde bulunduğunu ancak CHP’nin topyekün desteklediğini ifade eden İnce, şunları kaydetti:

"İnsafsızlar, vicdansızlar, şu anda burada, 20 civarında milletvekili arkadaşım var, nereye baksam milletvekili arkadaşım var. Partinin grup başkanvekili arabanın içinde yatıyor, bana getirilen suya 'soğuk mu sıcak mı' diye bakıyor. Partinin genel başkan yardımcıları, genel merkezden organize etmeye çalışıyorlar, herkes bir kenarından tutmuş. Her akşam sayın genel başkanımla konuşuyoruz, 'aman bir hata yapmayalım, iş güzel gidiyor, bu iş bitti, eksiğimiz gediğimiz nedir' onu değerlendiriyoruz. Belki de Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez yüzde 100 oranında asılıyor bu seçime yüzde 100."