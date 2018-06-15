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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Yalova'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 09:18 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: "Bütün milletimizin, Müslümanların bayramını kutluyorum. Nice güzel bayramlar diliyorum"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tüm milletin ve Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Nice güzel bayramlar diliyorum." dedi.

İnce, bayram namazını baba ocağındaki Elmalık Köyü Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce daha sonra köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce'nin mezarı başında dua okudu.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan İnce, bayramlarda geleneksel sıra olayının olduğunu, köyde herkesin birbirinin yaşını bildiği için ona göre sıraya girilip bayramlaşıldığını söyledi.

İnce, bunun güzel bir gelenek olduğunu dile getirerek, şunları belirtti:

"Köyün ihtiyarı en başta oturur. Bu seremoni, bu gelenek hiç değişmedi benim için. Sadece bir kez askerdeyken katılamadım. Onun haricinde hep buradaydım. İnşallah yarın cumhurbaşkanı olduğumuzda da aynı şekilde devam edeceğiz, onu bozmayacağız. Ben bütün milletimizin, Müslümanların bayramını kutluyorum. Nice güzel bayramlar diliyorum. Bayramda ağız tadını bozmayalım ama akşam üzeri saat 18.00'de mitingimiz var. Arife günü bana söylenenlere akşam üzeri gerekli cevabı veririm. Şimdiden teşekkür ederim herkese."

Muharrem İnce, daha sonra annesi Zekiye İnce'nin evine giderek annesiyle bayramlaştı.

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ince Ramazan Bayramı Yalova

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