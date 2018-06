CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Elazığ mitingi

"Siyasetçiler her gittiği yerde 'hemşehrilerim' diye hitap eder ama sizin şapkayı Türkiye’ye ben meşhur ettim, onu biliyorsunuz, öyle değil mi" halka soran Muharrem İnce, "Oğlumun düğününde taktım ondan sonra gakgoş şapkası bütün Türkiye’ye yayıldı." ifadesini kullandı.

ELAZIĞ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Her türlü terörle, ister IŞİD, ister PKK ister FETÖ hiç fark etmez kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Her türlü kararlılıkla, hep birlikte mücadele edeceğiz hep birlikte." dedi.

-"Her türlü terörle kararlı şekilde mücadele edeceğiz"

Her türlü terör örgütleriyle mücadele edeceklerini vurgulayan İnce, "Her türlü terörle, ister IŞİD, ister PKK ister FETÖ hiç fark etmez kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Milletvekili adayımız zaten bunu Meclis'te defalarca gösterdi. Siz de onu görmüşsünüz zaten. Her türlü kararlılıkla hep birlikte mücadele edeceğiz hep birlikte." değerlendirmesini yaptı.

Ülkenin kaynaklarını peşkeş çektirmeyeceklerini, atıl kalan sanayiyi devreye sokacaklarını, tarım, turizm ve sanayi başta olmak üzere, topyekun bir kalkınma hamlesi başlatacaklarını bildiren Muharrem İnce, "Onun dediği gibi her mahalleye bir kıraathane açarak olmaz bu işler." dedi.

Muharrem İnce, seçim sürecinde Türkiye'yi bir ucundan bir ucuna gezdiğini, 42 günde 96 miting gerçekleştirdiğini bildirdi.

