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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Elazığ mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:28 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: (2) - "Ben pazar günü Yalova'da oyumu kullanıp hemen Ankara'ya gideceğim. Nereye gideceğim? YSK'nin önüne. Emin olun bu iş tamam, bu değişim rüzgarını görüyorum" - "(Önceden ortağı olduğu dershaneye ceza kesilmesi) Dershanede ceza kesilmiş 20 sene önce ne olmuş. Ceza kesilmişse ödenmiş ceza. Bu mu şimdi kusur?"

ELAZIĞ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ben pazar günü Yalova'da oyumu kullanıp hemen Ankara'ya gideceğim. Nereye gideceğim? YSK'nin önüne. Emin olun bu iş tamam, ben bu değişim rüzgarını görüyorum." dedi.

İnce, Elazığ İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacağı projelerini anlattı.

Çiftçiye mazotu 3 liraya vereceğini, asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkaracağını ve en düşük emekli maaşının ise bin 500 lira olacağını belirten İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, şöyle konuştu:

"Mesela her şeyi biliyor herkese 'kafaları basmaz.' diyor ama ilkokul mezunu FETÖ onu kandırıyor. Bu 16 yılda haram yediler, yalan söylediler, iftira attılar, kumpas kurdular, memleketi soydular, çocukların sınav sorusunu çaldılar, Hazineden parayı da çaldılar, sandıkta oyu da çaldılar, hepsini çaldılar. Benim dönemimde Erdoğan da daha rahat edecek. Huzur olacak, barış olacak barış. Mesela cumhurbaşkanı akşamları yandaş gazetecilerle konuşmayacak, gençlerle çıkacak."

Kadınları iş yaşamına katacaklarını, her mahalleye kreş açacaklarını dile getiren İnce, "Erdoğan gibi bir tavır içinde olmayacağız. Bazen 'barış', bazen 'savaş' diyor, bazen şehit babası gibi konuşuyor, bazen bir bakıyorsun Kandil ile İmralı arasında postacılık yapıyor. Ne olduğu belli değil." ifadesini kullandı.

- "Devlet böyle yürümez"

İnce, Danıştay üyesinin aleyhinde tweet attığını, kaymakamın milletvekili adayının mikrofonu tuttuğunu, kendisinin eleştirildiği toplantıda bir generalin Erdoğan'ı alkışladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bakın bu doğru değil, bu devlet böyle yürümez. Erdoğan sen cumhurbaşkanısın ama valilerin il başkanı gibi çalışıyor. Böyle bir şey yok, devletin sürekliliği var. Mesela Erdoğan 2013 yılında 'Gazze'ye gideceğim.' dedi. 5 senedir gidemedi. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda devlette süreklilik varsa ben gideceğim oraya söz. Erdoğan da gitse gitse ancak Gebze'ye gidiyor işte."

Kendisine oy vereceklerden seçim gününe kadar 3 kişiyi ikna etmesini isteyen İnce, şöyle devam etti:

"Sonra oyumuzu kullanmaya gittik işimiz bitti mi? Hayır. Akşam üzeri sandıklar açılırken, tekrar okula gideceğiz orada bulunacağız. Peki sandıklar açıldı, sayım bitti. Nereye gideceğiz? İl Seçim Kurulunun önüne gideceğiz. İl Seçim Kurulunun önüne gittiniz işimiz bitti mi? Hayır. Benim işim başlıyor. Ben ne yapacağım? Ben pazar günü Yalova'da oyumu kullanıp hemen Ankara'ya gideceğim. Nereye gideceğim? YSK'nin önüne. Emin olun bu iş tamam, bu değişim rüzgarını görüyorum."

- "Sözünü ettikleri öğretmenler, emekli öğretmenler"

İnce, dershane işletirken çalıştırdığı 10 emekli öğretmenin sigorta primlerini ödemediğine ilişkin haberlerin yayımlandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Şimdi bakın tam 20 sene öncesine gitmişler. 20 sene önce bir dershanenin ortağıyım. Anlatayım olayı da duyun. Dershanelerde iki türlü öğretmen çalışır. Bir emekliler çalışır, bir de gençler. Emekliler için de (prim) ödenir ama emekliye hiçbir faydası yoktur onun. Emekliler genelde o primin ödemesini istemez, o paranın kendisine verilmesini ister. Sözünü ettikleri öğretmenler, emekli öğretmenler. Ha bir ceza kesmiş mi devlet, kesmiş, cezayı ödemiş miyiz, ödemişiz. Bu şuna benzer biliyor musunuz? Trafik cezası yiyorsun cezanı ödüyorsun. Erdoğan eski defterleri açma bak açarım altında kalırsın, altında kalırsın. Benim korkum yok. Dershanede ceza kesilmiş 20 sene önce ne olmuş. Ceza kesilmişse ödenmiş ceza. Bu mu şimdi kusur? Gidiyorsun onları araştırıp durmaya çalışıyorsun yazık günah."

- "Ben çiğ yemedim ki karnım ağrısın"

"İstersen gel bir de Sevim Tanürek cinayetini araştıralım olur mu? İstersen gel. Bırak bu işleri altında kalırsın. Ben çiğ yemedim ki karnım ağrısın." diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan seni son kez uyarıyorum, senden istediğim şu; bir çık karşıma bir televizyonda ekonomi tartışalım çık karşıma çık. Kendine 'dünya lideri' diyorsun bana da 'çırak' diyorsun, sen dünya lideri olsan bir çıraktan korkar mısın? Demek ki sen çakma bir lidersin. Bana diyor ki benimle karşı karşıya gelirse benim reytingim artarmış. Çocuklara söyledim bakın bakayım CNN’e o katıldı, Habertürk’e de katıldı ben de katıldım. Ben 44 izlenmişim, o 11 izlenmiş, dört katı fazla izlenmişim. Dedim ki hava durumuna bakın hava durumu mu fazla izlenmiş Erdoğan mı? Ona baktılar, hava durumu daha fazla izlemiş. Erdoğan benimle televizyona çık da havan olsun biraz."

(Bitti)

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Elazığ

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