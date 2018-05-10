CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Hakkari mitingi:

HAKKARİ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var, Türkiye'nin barışa ihtiyacı var, Türkiye'nin kardeşliğe ihtiyacı var, Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var, Türkiye'nin özgürlüğe ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

İnce, Hakkari'deki Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Burada yaptığı konuşmada, "kardeşlik köprüsü" kurmak için kente geldiğini belirten İnce, projelerinin huzur, beraber yaşama ve kardeşlik projesi olduğunu ifade etti.

"Birinci köprüyü kim yaptı, Demirel yaptı, 50 sene önce. İkinci köprüyü Özal yaptı, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı, dördüncü köprüyü de Muharrem İnce yapar." diyen Muharrem İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Köprü yapmak kolay iş, huzuru bulmak zor iş. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var, Türkiye'nin barışa ihtiyacı var, Türkiye'nin kardeşliğe ihtiyacı var, Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var, Türkiye'nin özgürlüğe ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi elinin tersinin itmeden herkesi severek."