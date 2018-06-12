CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Muğla'da (2)

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'nin sanayisinin dörtte birinin atıl durumda, çalışmadığını iddia ederek, "Meralar, insan kaynakları, tarım alanları, denizler atıl. Ne balıkçılık gelişmiş, ne denizde ulaşım. Bunları devreye sunacağız. Güçlü ve büyük bir Türkiye yaratacağız." dedi. İnce, Menteşe Açık Pazar Yeri'nde halka hitabında, çocukluğunun tütün tarlalarında geçtiğini, annesiyle sabah tütün tarlasına gittiğini, böyle büyüdüğünü belirtti. Miting için gittiği Adıyaman'da bir köylünün "Bize tütünü yasakladılar, tütün ekeni hapse atıyorlar." dediğini aktaran İnce, Allah'ın izniyle milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğunda bu işi 15 günde çözeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye'nin keşfedilmemiş zenginliklerini harekete geçireceğine değinen İnce, "Türkiye'nin sanayisinin dörtte biri atıl durumda, çalışmıyor. Meralar, insan kaynakları, tarım alanları, denizler atıl. Ne balıkçılık gelişmiş, ne denizde ulaşım. Bunları devreye sunacağız. Güçlü ve büyük bir Türkiye yaratacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığında 600 milletvekili olmayacağını anlatan İnce, bu sayının düşeceğini, milletvekillerine o kadar maaş ve ödenek vermeye niyetinin olmadığını ifade etti. Ülke için 3B projesi olduğunu aktaran İnce, bunların barış, büyüme ve bölüşme olduğunu ifade etti. İnce, cumhurbaşkanı olması halinde emekliler arasındaki maaş farkını da ortadan kaldıracağını belirterek, "Emekliler arasında dokuz kat fark olursa o ülkede barış olmaz, kardeşlik olmaz, hakkaniyet olmaz, üretim olmaz, gelişme olmaz. Bunu dengeleyeceğiz. " dedi. - "Benim gibi bazen partinle de ters düşeceksin" Danıştay üyesinin kendisi hakkında twit attığını belirten İnce, şunları kaydetti: "Erdoğan salona giriyor, yüksek yargıçların hepsi ayağa kalkıyor. Benim cumhurbaşkanlığımda yargıtay salonuna girdiğimde yargıçlar ayağa kalkmayacak, kalkmamalı. Çay toplayan bir yargı olmaz. Gerektiğinde o yargı beni de yargılayabilmeli. Geçen gün bir Danıştay üyesi kadın benim aleyhimde twit atıyor. Bir Danıştay üyesi ya da Yargıtay üyesi, benim rakiplerim hakkında asla twit atamaz, atmamalı."

Kendisinin dindar bir nesile karşı olmadığını, din eğitiminin devletin değil ailenin görevi olduğunu savunan İnce, şöyle devam etti: "Din Eğitimi şöyle olacak. Muhafazakar bir aile diyorsa ki 'Benim çocuğuma haftada bir saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi yetmez.' baş üstüne hemen seçmeli olarak vereceğiz. Öbürü de derse ki 'Ben zorunlu din dersi istemiyorum.' hay hay sana da vermeyeceğiz. Bu kadar basit bir sorunu Türkiye 40 senede çözemedi. Açık açık tavır koyacaksın. Benim gibi bazen partinle de ters düşeceksin. Ben dokunulmazlıklar konusunda partimle ters düştüm. Ben 'hayır' oyu verdim, onları dinlemedim, bugün olsa yine hayır oyu veririm. Türkiye'nin sorunlarını ilkeli ve dürüst siyasetle çözeceğiz. Omurgalı, dik duran, ilkeli bir siyasetle Türkiye'nin sorunlarını çözeceğim. Bunu hep birlikte başaracağız" Türkiye'de bir değişim rüzgarı olduğunu ifade eden İnce, vatandaşlara sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulundu. İnce, kendisinin de oy kullandıktan sonra Ankara'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gideceğini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz, İnce'ye Muğlaspor forması, Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan ise Yörük poşusu, tespih ve kasket verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile vatandaşları selamlayan, güvercin uçuran İnce, bir sonraki miting için Marmaris'e hareket etti. (Bitti)

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Muğla'da (2)

- Muharrem İnce: - "Türkiye'nin sanayisinin dörtte biri atıl durumda, çalışmıyor. Meralar, insan kaynakları, tarım alanları, denizler atıl. Ne balıkçılık gelişmiş, ne denizde ulaşım. Bunları devreye sunacağız. Güçlü ve büyük bir Türkiye yaratacağız" - "B

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