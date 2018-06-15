HABER

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Yalova mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 21:47 | Son Güncelleme

Muharrem İnce: - "Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz ama bu arada bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkarabiliriz. Asla ikincisi yok. Toplanan parayı üçe böleceğiz. Üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. Üçte birini şehit ve gazi yakınlarına. Üçte birini savunma sanayisine" - "İşte siyaset uzun ince bir yolculuk. Bugün uzun kısmı bitti ince tarafındayız şimdi" - "Cumhuriyet tarihinde 2 milletvekili çıkaran bir ilde 5 dönem arka arkaya seçilen tek kişi benim. Size borcum var. Size borcumu ödeyeceğim"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz ama bu arada bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkarabiliriz. Asla ikincisi yok. Toplanan parayı üçe böleceğiz. Üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. Üçte birini şehit ve gazi yakınlarına. Üçte birini savunma sanayisine." dedi.

İnce, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Yalova'nın, çocukluğunun, gençliğinin ve hayallerinin şehri olduğunu belirterek, 2002'de ilk milletvekili seçildiğinde, hemşehrilerinin kendisini buradan uğurladıklarını ifade etti.

Muharrem İnce, 'Kocaeli'ye kadar yürüyerek gideceğim' demiştim. O zaman size bir söz vermiştim. 'Bu burada kalmaz bu zirvede biter' demiştim. İşte siyaset uzun ince bir yolculuk. Bugün uzun kısmı bitti ince tarafındayız şimdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Yalova'da miting yaptığını anımsatan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Yalova Üniversitesi'ni ben kurdum diyor, doğru ama 2003'te Yalova Üniversitesi kanun teklifini verdim, milletvekillerine reddettirdin ve 5 yıl sonra kurdun. Beni dinleseydin, Yalova Üniversitesi 2003'te kurulacaktı. Bir şey daha söylüyor. 'Muharrem İnce 16 yıldır milletvekilisin Yalova'ya ne kazandırdın' diyor. Yalova'ya cumhurbaşkanı adayı kazandırdım daha ne kazandıracağım. Yalova'ya seni yenecek bir cumhurbaşkanı adayı kazandırdım. Yine buraya gelip benim şehrime, benim doğup büyüdüğüm şehirde yalan yanlış bilgiler veriyor. Bu işin özeti şu; Tarzan zorda."

- "Size borcumu ödeyeceğim"

Cumhurbaşkanı olduğunda Yalova'ya tıp fakültesi kuracaklarını, askeri havaalanını sivil ulaşıma açacaklarını belirten İnce, "2002'de size verdiğim sözü tutacağım. Size borcum var. Cumhuriyet tarihinde 2 milletvekili çıkaran bir ilde 5 dönem arka arkaya seçilen tek kişi benim. Size borcum var. Size borcumu ödeyeceğim." diye konuştu. ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon programında tartışmaya davet eden İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 48 saat içerisinde Olağanüstü hali (OHAL) kaldıracaklarını bildirdi.

23 Haziran'daki büyük İstanbul mitingine herkesin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını giyerek, kol kola girerek, gelmesini isteyen Muharrem İnce, seçimi ilk turda kazanacağını ifade etti.

- "Bedelli askerliği bir şartla çıkarabiliriz"

"4 Mayıs'ta yola çıkarken Allah şahit birinci turda kazanacağımı düşünmemiştim." diyen İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İkinci tura kalınca baş başa yarışırız demiştim. Bugün değiştirdim o düşüncemi. Birinci turda hallediyoruz bu işi. Bir konu hakkında ilk kez bir açıklama yapacağım. Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum ama toplumun da bir gerçeği. Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz ama bu arada bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkarabiliriz. Asla ikincisi yok. Toplanan parayı üçe böleceğiz. Üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. Üçte birini şehit ve gazi yakınlarına. Üçte birini savunma sanayisine."

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Erbaa'da sağanak, hayatı felç ettiErbaa'da sağanak, hayatı felç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yalova

En Çok Okunan Haberler

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki

Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

İlginizi Çekebilir

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti!

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti!

İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!

İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!

Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!

Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.