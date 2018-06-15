CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Yalova mitingi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz ama bu arada bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkarabiliriz. Asla ikincisi yok. Toplanan parayı üçe böleceğiz. Üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. Üçte birini şehit ve gazi yakınlarına. Üçte birini savunma sanayisine." dedi.

İnce, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Yalova'nın, çocukluğunun, gençliğinin ve hayallerinin şehri olduğunu belirterek, 2002'de ilk milletvekili seçildiğinde, hemşehrilerinin kendisini buradan uğurladıklarını ifade etti.

Muharrem İnce, 'Kocaeli'ye kadar yürüyerek gideceğim' demiştim. O zaman size bir söz vermiştim. 'Bu burada kalmaz bu zirvede biter' demiştim. İşte siyaset uzun ince bir yolculuk. Bugün uzun kısmı bitti ince tarafındayız şimdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Yalova'da miting yaptığını anımsatan İnce, sözlerine şöyle devam etti: