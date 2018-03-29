"CHP'nin Dünü, Bugünü, Yarını" paneli

İSTANBUL (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2019 seçimlerine ilişkin, "Hem ilk turda bizden hiç fire vermeyecek ikinci turda diğer partilerden oy alacak bir aday olacak. Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adayımız olmayacak. Bu işin devamında bizim adayımız partiden hiç fire vermediği gibi ilk turda beklenenin çok üzerinde başarı sağlayarak, esas başarısı da seçime katılım oranını Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına çıkaracak bir aday olmalı." dedi.

Özel, Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "CHP'nin Dünü, Bugünü, Yarını" panelindeki konuşmasında, 16 Nisan'da yapılan referandum öncesi CHP'nin kuvvetler ayrılığı, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, Hakim Savcılar Kurulu'nun (HSK) yapısı gibi konuları konuşmaya çalıştığını ancak eleştirilerine cevap alamadıklarını anlattı.

Mühürsüz zarflarla şaibeli, bugün yürürlükte olan meşru olmayan bir Anayasa değişikliğinin kıl payı gerçekleştirildiğini öne süren Özel, şöyle devam etti:

"70'e 30 olsaydı, 65'e 35 olsaydı, yapılacak ilk seçimler kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı, yetkinin bir yerde toplandığı, tek adam yetkilerini kimin kullanacağına ilişkin bir seçim olurdu ve herkes de ona göre aday belirlerdi. Ama durum böyle değil. Çünkü biz, 'Bu yetkiler Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecekse de karşıyız. Bu kadar yetki bir yerde toplanamaz.' demiştik. Önümüzde yapılacak seçimler, referandumun ikinci raundudur. Bütünlemeye kalmış tek adamlık hevesinin bir kez daha sorulmasıdır. Önümüzde bir son çıkış olduğunu görüp, ona göre davranmak zorundayız. Partilerin kendi tabanlarını ikna edecek, motive edecek, kendi tabanlarının hiç itiraz etmeyeceği adaylarıyla ilk tura girmeleri gerektiğine inanıyoruz ki en yüksek katılımı sağlayalım."