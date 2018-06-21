"CHP'nin HDP'ye oy verilmesi talimatı" iddiası

ÇORUM (AA) - CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, partilerinin İl Gençlik Kolları Başkanlığına ait olduğu iddia edilen WhatsApp grubundaki açıklamalara ilişkin, "Bu ve benzeri paylaşımlar, içinde bulunduğumuz seçim süreci içinde algı operasyonu yapan bazı karanlık güçler tarafından Cumhuriyet Halk Partisini yıpratma ve kötü göstermeye yönelik paylaşımlardır." ifadesini kullandı.

Tüfekçi, WhatsApp'ta "CHP Çorum Gençlik Kolları" adlı grupta paylaşılan "HDP'nin desteklenmesi" yönündeki mesajın sosyal medyada yer alması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Paylaşılan ekran görüntüsünde; gençlik kolları başkanı ve gençlik kollarına bağlı gençlerin sözde konuşmalarının yer aldığını, "CHP Genel Merkezinin sözde talimatı ile CHP seçmenlerine her evden HDP için bir oy verilmesi" yönünde ifadelerinin bulunduğunu vurgulayan Tüfekçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ve benzeri paylaşımlar, içinde bulunduğumuz seçim süreci içinde algı operasyonu yapan bazı karanlık güçler tarafından Cumhuriyet Halk Partisini yıpratma ve kötü göstermeye yönelik paylaşımlardır. CHP Genel Merkezinin böyle bir talimatı kesinlikle yoktur. Bu ve benzeri paylaşımları şiddet ve nefretle kınıyoruz."

