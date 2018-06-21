HABER

"CHP'nin HDP'ye oy verilmesi talimatı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi: - "Bu ve benzeri paylaşımlar, içinde bulunduğumuz seçim süreci içinde algı operasyonu yapan bazı karanlık güçler tarafından Cumhuriyet Halk Partisini yıpratma ve kötü göstermeye yönelik paylaşımlardır"

ÇORUM (AA) - CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, partilerinin İl Gençlik Kolları Başkanlığına ait olduğu iddia edilen WhatsApp grubundaki açıklamalara ilişkin, "Bu ve benzeri paylaşımlar, içinde bulunduğumuz seçim süreci içinde algı operasyonu yapan bazı karanlık güçler tarafından Cumhuriyet Halk Partisini yıpratma ve kötü göstermeye yönelik paylaşımlardır." ifadesini kullandı.

Tüfekçi, WhatsApp'ta "CHP Çorum Gençlik Kolları" adlı grupta paylaşılan "HDP'nin desteklenmesi" yönündeki mesajın sosyal medyada yer alması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Paylaşılan ekran görüntüsünde; gençlik kolları başkanı ve gençlik kollarına bağlı gençlerin sözde konuşmalarının yer aldığını, "CHP Genel Merkezinin sözde talimatı ile CHP seçmenlerine her evden HDP için bir oy verilmesi" yönünde ifadelerinin bulunduğunu vurgulayan Tüfekçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ve benzeri paylaşımlar, içinde bulunduğumuz seçim süreci içinde algı operasyonu yapan bazı karanlık güçler tarafından Cumhuriyet Halk Partisini yıpratma ve kötü göstermeye yönelik paylaşımlardır. CHP Genel Merkezinin böyle bir talimatı kesinlikle yoktur. Bu ve benzeri paylaşımları şiddet ve nefretle kınıyoruz."

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
Nevşehir seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları Nevşehir seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları
Adıyaman seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları Adıyaman seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Çorum İl Başkanı Eray Tüfekçi Çorum Whatsapp

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.