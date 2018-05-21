CHP'nin İzmir adayları (2)

ÜNAL ÇEVİKÖZ'ÜN YERİNE TUNCAY ÖZKAN
İstanbul'dan aday gösterilen CHP'nin basınla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'den aday olmak istemesi üzerine İzmir 2'nci bölge 2'nci sıradan aday gösterildi. İstanbul 3'üncü bölge 4'üncü sıradan aday gösterilen Özkan, emekli diplomat Ünal Çeviköz'ün yerine getirildi. Çeviköz de Tuncay'ın İstanbul'daki yerinden aday gösterildi.
Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
FOTOĞRAFLI
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Adolf Hitler nasıl ve kaç yılında öldü? Gizem çözüldü
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!
Vatandaşların akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!
İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı
İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum