CHP'nin İzmir adayları (2)

ÜNAL ÇEVİKÖZ'ÜN YERİNE TUNCAY ÖZKAN

İstanbul'dan aday gösterilen CHP'nin basınla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'den aday olmak istemesi üzerine İzmir 2'nci bölge 2'nci sıradan aday gösterildi. İstanbul 3'üncü bölge 4'üncü sıradan aday gösterilen Özkan, emekli diplomat Ünal Çeviköz'ün yerine getirildi. Çeviköz de Tuncay'ın İstanbul'daki yerinden aday gösterildi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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