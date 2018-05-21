CHP'nin listesinde 137 kadın aday yer aldı

CHP'nin 27. dönem milletvekili aday listesinde 137 kadın aday yer aldı.
CHP'nin milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar da belli oldu.
Adaylardan 463'ünün erkek, 137'sinin kadın olduğu listede, 48 genç adaya da yer verildi. Gençler arasında 1999 doğumlu İsmail Hakkı Gül, en genç aday olarak dikkati çekti.
Farklı mesleklerden adayların yer aldığı listede 108 avukat, 61 mühendis, 59 iş insanı, 47 serbest/özel sektör çalışanı, 40 doktor, 21 mali müşavir, 19 yönetici, 15 eczacı, 14 akademisyen ve 13 ekonomist yer buldu.
CHP'nin listesinde 397'si üniversite, 98'i lise, 45'i yüksek lisans, 26'sı ortaokul, 18'i doktora, 16'sı ise ilkokul mezunu aday yer aldı.
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