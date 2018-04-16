CHP'nin oturma eylemi

CHP tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Olağanüstü hal (OHAL) protestoları kapsamında Güvenpark'ta bildiri okunarak, oturma eylemi yapıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl ve Haluk Koç ile TBMM CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve 25 ilçe belediye başkanının katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Daha sonra Türkiye genelinde eş zamanlı okunmak üzere hazırlanan ortak bildiriyi CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin kamuoyuyla paylaştı.
Bildiride, OHAL şartları altında yapılan 16 Nisan referandumunun üzerinden bir yıl geçtiği belirtilerek, "Sivil darbe ortamında, 'Evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşandığı." ifade edildi.
Türkiye'nin 21 aydır OHAL ile yönetildiği belirtilen bildiride, bu sürecin insan hakları, ifade özgürlüğü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olarak kullanıldığı öne sürüldü. OHAL süreciyle halkın iradesinin gasbedildiği ve toplumun tüm kesimlerinin baskı altına alındığı iddia edildi.
"OHAL rejimine" son verilmesi istenen bildirinin okunmasının ardından, protesto eylemine katılanlar bir saatlik oturma eylemi yaptı.
Eylemlerin 23 Nisan ile 1 ve 6 Mayıs tarihlerinde de tekrarlanacağı duyuruldu.
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