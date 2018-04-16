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CHP'nin oturma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen OHAL protestoları kapsamında CHP'liler, İstiklal Caddesi'nde oturma eylemi yaptı

İSTANBUL (AA) - CHP tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Olağanüstü Hal (OHAL) protestoları kapsamında İstiklal Caddesi'nde oturma eylemi yapıldı.

Taksim Meydanı'nda bir araya gelen CHP'liler, polisin burada açıklama yapmalarına izin vermemesi üzerine İstiklal Caddesi'ndeki Fransa Başkonsolosluğu önüne yürüdü.

Burada, Türkiye genelinde eş zamanlı okunmak üzere hazırlanan ortak bildiriyi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu okudu.

Bildirinin okunmasının ardından Kaftancıoğlu ile İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun da aralarında yer aldığı gruptakiler, oturma eylemi yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren eylemin ardından grup dağıldı.

Oturma eylemi öncesi Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi polis bariyerleriyle çevrildi, İstiklal Caddesi girişinde çevik kuvvet otobüsleri ve TOMA bekletildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP oturma eylemi

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