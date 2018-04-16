CHP'nin oturma eylemi

İSTANBUL (AA) - CHP tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Olağanüstü Hal (OHAL) protestoları kapsamında İstiklal Caddesi'nde oturma eylemi yapıldı.
Taksim Meydanı'nda bir araya gelen CHP'liler, polisin burada açıklama yapmalarına izin vermemesi üzerine İstiklal Caddesi'ndeki Fransa Başkonsolosluğu önüne yürüdü.
Burada, Türkiye genelinde eş zamanlı okunmak üzere hazırlanan ortak bildiriyi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu okudu.
Bildirinin okunmasının ardından Kaftancıoğlu ile İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun da aralarında yer aldığı gruptakiler, oturma eylemi yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren eylemin ardından grup dağıldı.
Oturma eylemi öncesi Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi polis bariyerleriyle çevrildi, İstiklal Caddesi girişinde çevik kuvvet otobüsleri ve TOMA bekletildi.
Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum