CHP'nin oturma eylemi

Türkiye'nin 21 aydır OHAL ile yönetildiğini belirten Tekin, "Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı erkleri yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir." dedi.

"Bu ülkenin OHAL'e değil, demokrasiye ihtiyacı var. İnsanların hakkı araması için yargının, hukuk ve adalet dağıtmasına ihtiyacı var. Bunları seslendirmek için bugün meydanlardayız. Çarşamba günü Meclis'e gelecek OHAL yasasına biz itiraz ediyoruz. Bir buçuk, iki ayda bitecek denilen OHAL, 21 ay sürdü. Halen devam ettirmek istiyorlar. En kısa sürede OHAL'in kaldırılmasını sağlayacağız. Anayasa değişikliği OHAL şartlarında yapıldı, seçimin bu şartlarda yapılmasını asla kabul etmiyoruz."

Oturma eylemine katılan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de FETÖ'nün kendisini 5 yıl mahkum ettiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, OHAL'in kaldırılması konusunda bir duyarlılık yaratmak istediklerini söyledi. OHAL'in Türkiye'de çeşitli sıkıntılara yol açtığını öne süren Yılmaz, "OHAL'in getirmiş olduğu tek şey, baskı ve zulümdür. OHAL'in bir an önce kaldırılması ve Türkiye'de demokrasinin önünün açılması, hukukun işletilmesi, Türkiye'nin kendi toplumu ve dünya ile barışık hale getirilmesi için en önemli eşik, OHAL'in kaldırılmasıdır." dedi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar OHAL'e karşı olanların bugün OHAL'i destekliyor olmaları hazindir, üzüntü vericidir. OHAL'in Türkiye'ye getirebileceği hiçbir şey yoktur. OHAL ekonomiyi zayıflatmaktadır, OHAL Türkiye'de barış ortamını olumsuz manada etkilenmektedir. OHAL toplumsal uyuma zarar vermekte ve darbe vurmaktadır. OHAL'in bugüne kadar yatırımcı üzerinde hiçbir olumlu etkisi olmadığı gibi yabancı yatırımcıları da caydırdığını biliyoruz. Çünkü hukuk ve özgürlük yoktur, OHAL sisteminde düzen yoktur. OHAL'in biran önce kaldırılması gerekmektedir. OHAL'i savunanalar ve destekleyenler demokrasiye karşı olanlardır. Bugün Çorum meydanından halkımıza sesleniyoruz; OHAL konusunda bir duyarlılık yaratmak istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin değişim özlemi, özgürlük özlemi, demokrasi özlemlerinin gerçekleşebilmesi için önümüzdeki en büyük engel olan OHAL'in kaldırılması gerekiyor."