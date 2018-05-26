CHP'nin seçim bildirgesine güvenlik korucularından tepki

DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Koruculuğun kaldırılmasını isteyen PKK, HDP, Avrupa Birliği ülkeleri, FETÖ ve diğer terör sempatizanları bu söylemlerini CHP'nin beyannamesine koydurarak, bunları CHP'ye söyletmişlerdir." dedi.

Sözen, yaptığı açıklamada, CHP'nin seçim bildirgesinin 14. sayfasında, koruculuk sistemini kademeli olarak kaldırmayı vadettiğini, CHP'nin bu tavrıyla güvenlik korucularına duyduğu kini, nefreti, öfkeyi bir kez daha dile getirdiğini savundu.

Bildirgedeki bu tavrı ile CHP'nin bilinç altındaki öfkesini dışa yansıttığını, güvenlik korucuları olarak söz konusu partinin bu tavrına şaşırmadıklarını kaydeden Sözen, güvenlik korucularının terörle ve teröristle mücadele ettiğini, CHP'nin bu mücadelelerinden dolayı kendilerine kin ve öfke beslemesini normal karşıladıklarını belirtti.

"CHP teröristlerle mücadele etmemizden büyük rahatsızlık duyuyor. CHP uzun süredir eylemleri ve söylemleri ile cumhuriyetin temel değerlerinden uzaklaşmış, adeta PKK'nın ve FETÖ'nün sözcülüğüne soyunmuştur. Koruculuğun kaldırılmasını isteyen PKK, HDP, Avrupa Birliği ülkeleri, FETÖ ve diğer terör sempatizanları bu söylemlerini CHP'nin beyannamesine koydurarak bunları CHP'ye söyletmişlerdir." ifadelerini kullanan Sözen, şu değerlendirmelerde bulundu: