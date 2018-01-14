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CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na soruşturma!

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 19:02 | Son Güncelleme 33 dakika önce

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında PKK ve DHKP-C propagandası, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak, Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, PKK-DHKP-C terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devletini/kurumlarını alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlarını işlediği iddiasıyla soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

1972 Ordu doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı. TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ‘de vaka taraması yaparak “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” isimli teziyle ihtisasını tamamladı. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Toplumsal Bellek Platformu’nun kurulmasında önayak oldu.

Yakın tarihimizde yaşanan faili meçhul bırakılmış cinayetlere dikkat çeken Yalın Ses yayınlarından “Benim Babam Bir Kahramandı” isimli derleme kitabı bulunmaktadır. İletişim yayınlarından Müge Tuzcuoğlu derlemesi “Roboski İstenmeyen Çocuklar” ve Um:Ag yayınlarından Eren Aysan derlemesi “Bir Eflatun Ölüm” isimli kitaplara yazı katkısı sunmuştur. Bilimsel ve sosyal alanlarda yayınlanmış yüzü aşkın makalesi vardır. Birleşik Haziran Hareketi geçici yürütmesinde görev almıştır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesindedir.

2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı bulunmaktadır.

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DHKP-C CHP PKK istanbul Son dakika Canan Kaftancıoğlu

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