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CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulunda Parti Sözcülüğüne Faik Öztrak getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 14:09 | Son Güncelleme

CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulunda Parti Sözcülüğüne Faik Öztrak getirildi.


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