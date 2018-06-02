CHP'nin Yenimahalle Seçim İrtibat Bürosu açıldı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, AK Parti'nin icraatlarıyla CHP'nin söylemlerini taklit ettiğini öne sürerek, "Zamanında 'Emekliye 2 maaş ikramiye' dediğimizde, bize karşı çıkanlar, şimdi ateş bacayı sarınca emekliye dini bayramlarda ikramiye verme kararı aldılar. Zamanında, 'Asgari ücret bin 500 lira olsun' dediğimiz zaman, 'Bunu nereden vereceksiniz' diyenler, sonra yarım yamalak da olsa bizi takip ettiler." dedi.

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi, partisinin Beykoz Yenimahalle Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yaptı.

Hamzaçebi, tapu ve mülkiyet soruna değinerek AK Parti'nin çok uzun yıllardır İstanbul ve Beykoz'u yönettiğini, ancak CHP'nin dile getirmesinin ardından mülkiyet ve tapu sorununu görüp konuştuğunu ifade etti.

AK Parti'nin CHP'yi taklit ettiğini iddia eden Hamzaçebi, şöyle konuştu:

"Zamanında 'Emekliye 2 maaş ikramiye' dediğimizde, bize karşı çıkanlar, şimdi ateş bacayı sarınca emekliye dini bayramlarda ikramiye verme kararı aldılar. Zamanında, 'Asgari ücret bin 500 lira olsun' dediğimiz zaman, 'Bunu nereden vereceksiniz' diyenler, sonra yarım yamalak da olsa bizi takip ettiler. 2011 seçimlerine giderken biz Beykoz'un bütün mahallelerini bütün köylerini adım adım dolaşırken, Beykoz'un ve Türkiye'nin tapu sorunu kalmayacak, bütün vatandaşlarımız tapusunu ve hak ettikleri imarı alacaklar sözünü vermiştik. Bize o zaman, 'Siz kimin malını kime veriyorsunuz?' demişlerdi."