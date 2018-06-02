CHP'nin Yenimahalle Seçim İrtibat Bürosu açıldı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, AK Parti'nin icraatlarıyla CHP'nin söylemlerini taklit ettiğini öne sürerek, "Zamanında 'Emekliye 2 maaş ikramiye' dediğimizde, bize karşı çıkanlar, şimdi ateş bacayı sarınca emekliye dini bayramlarda ikramiye verme kararı aldılar. Zamanında, 'Asgari ücret bin 500 lira olsun' dediğimiz zaman, 'Bunu nereden vereceksiniz' diyenler, sonra yarım yamalak da olsa bizi takip ettiler." dedi.
CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi, partisinin Beykoz Yenimahalle Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yaptı.
Hamzaçebi, tapu ve mülkiyet soruna değinerek AK Parti'nin çok uzun yıllardır İstanbul ve Beykoz'u yönettiğini, ancak CHP'nin dile getirmesinin ardından mülkiyet ve tapu sorununu görüp konuştuğunu ifade etti.
AK Parti'nin CHP'yi taklit ettiğini iddia eden Hamzaçebi, şöyle konuştu:
"Zamanında 'Emekliye 2 maaş ikramiye' dediğimizde, bize karşı çıkanlar, şimdi ateş bacayı sarınca emekliye dini bayramlarda ikramiye verme kararı aldılar. Zamanında, 'Asgari ücret bin 500 lira olsun' dediğimiz zaman, 'Bunu nereden vereceksiniz' diyenler, sonra yarım yamalak da olsa bizi takip ettiler. 2011 seçimlerine giderken biz Beykoz'un bütün mahallelerini bütün köylerini adım adım dolaşırken, Beykoz'un ve Türkiye'nin tapu sorunu kalmayacak, bütün vatandaşlarımız tapusunu ve hak ettikleri imarı alacaklar sözünü vermiştik. Bize o zaman, 'Siz kimin malını kime veriyorsunuz?' demişlerdi."
Yenimahalle'nin hala bir imar planı olmadığını ve yapılan planların da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iade edildiğini hatırlatan Hamzaçebi, mahallelilerden 24 Haziran seçimlerinde bunun hesabını sormaları gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için destek isteyen Hamzaçebi, "Genel seçimlerde bir uyarı verin. Uyarı vermezseniz sandıkta sonuç alamazsınız. Size buradan CHP adına söz veriyoruz. Biz 24 Haziran'da iktidarı ve cumhurbaşkanlığını devraldığımızda ne Yenimahalle'nin, ne Beykoz'un, ne İstanbul'un diğer ilçelerinin ne Türkiye'deki vatandaşlarımızın tapu sorunu kalacak. Herkes tapusunu alacak, herkes hak ettiği imarı alacak." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise Türkiye'nin sorunlarına çare olacak formüllerin CHP'de olduğunu söyledi.
Partililere seslenen Adıgüzel, herkesin bir kişiyi ikna etmesini isteyerek, "Bu kötü yönetime 'tamam' dediğimizi her yerde haykırıyoruz. Ülke olarak millet olarak ayağa kalkarsak, demokrasiye sahip çıkarsak bu kötü gidişata dur diyebiliriz." şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel de özgür bir Türkiye için hep beraber çalışacaklarını dile getirerek, "Demokrasi için güvenilir bir ekonomik büyüme, adil bölüşüm, hakça paylaşım, itibarlı bir dış politika, çocuklara eziyet etmeyen bir eğitim sistemi ve toplumsal barış için verdiğiniz destek nedeniyle teşekkür ederim." diye konuştu.
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