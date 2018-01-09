HABER

Christensen 2022'ye kadar Chelsea'de

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 23:48 | Son Güncelleme 4 saat önce

- İngiliz ekibi, Danimarkalı savunma oyuncusuyla sözleşme yeniledi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Andreas Christensen ile sözleşme yeniledi.

Londra kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Chelsea, 2012 yılında Danimarka'nın Brondby takımından transfer ettiği Christensen'i 2015-2017 yıllarında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a kiralamıştı.

Christensen, başkent temsilcisinde bu sezon tüm kulvarlarda 22, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanan Danimarka Milli Takımı'yla da elemelerde 6 maça çıktı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir?

Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir?

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da 98 mahkum zehirlendi

Adıyaman'da 98 mahkum zehirlendi

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı

Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.