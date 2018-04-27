WASHINGTON (AA) - Mike Pompeo'nun ABD Senatosundan onay alarak Dışişleri Bakanlığı görevine resmen başlaması üzerine ayrıldığı Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne vekaleten Gina Haspel getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilen Haspel, yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki CIA Direktörü Pompeo'yu bakanlık görevine başlamasından dolayı tebrik etti.

Haspel, Trump'ın kabinesiyle çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Kritik bir dönemde CIA'in başına geldiğini vurgulayan Haspel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir geçiş sürecinden geçerken CIA çalışanlarına hayati görevimize odaklanmalarını ve her zaman yaptığımız gibi Amerikan halkını, dünyadaki müttefiklerimizi güvenli ve güçlü kılmak üzere politika yapıcılarının ihtiyacı olan istihbaratı sağlamak için var güçleriyle çalışmalarını söyledim. Amerikan halkı ve müttefiklerimiz ancak CIA'in uyanıklığına, mükemmelliğine ve kararlılığına güvenebilirler."

- Senatoda onay süreci zorlu olacak