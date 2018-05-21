CIA Direktörü Haspel görevine başladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü'ne aday gösterdiği ve geçen hafta Senato'da onay alan tartışmalı isim 61 yaşındaki Gina Haspel, yemin ederek teşkilatın ilk kadın direktörü oldu.

11 Eylül saldırılarından sonra ABD’nin yurt dışındaki hapishanelerinde işkence yaptırması dolayısıyla tartışılan Haspel'in CIA Genel Merkezindeki yemin törenine Trump'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı.

- Trump'tan övgü

Burada yaptığı konuşmada Haspel'den övgüyle söz eden Trump, "Bu ülkede bu sıra dışı göreve senden daha kalifiye bir kişi yoktur. Tebrikler Gina." dedi.

11 Eylül saldırılarından sonra Haspel'in El Kaide'nin ardından gittiğini ve "terör örgütüyle mücadelede bir çok başarı elde ettiğini" söyleyen Trump, Haspel'in ilk kadın CIA Direktörü olmasının da tarihi anlamda önem taşıdığına dikkati çekti.

Kısa bir açıklama yapan Haspel de söz konusu göreve gelişinde emeği geçenlere teşekkür etti ve CIA'deki uzun yıllara dayanan tecrübesini artık teşkilatı yönetmede kullanacağını belirtti.