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CIBAFI Global Forum 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

Islami Bank Bangladesh Limited Yönetim Kurulu Başkanı Hassan: - "Günümüzde insanın rolü makineyle değişti ve otomasyon insanların işlerini kaybetmesine neden olacak. 5 milyon kadar iş 2020'ye kadar otomatik işleyen araçlar tarafından yapılacak"

İSTANBUL (AA) - Islami Bank Bangladesh Limited Yönetim Kurulu Başkanı Nazmul Hassan, günümüzde insanın rolünün makineyle değiştiğini ve otomasyonun insanların işlerini kaybetmesine neden olacağını belirterek, 5 milyon kadar işin 2020'ye kadar otomatik işleyen araçlar tarafından yapılacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Global Forum 2018'de "İş Gücünün Geleceği: Değişime Hazır mıyız?" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Hassan, İslam ülkelerindeki en önemli bankaların katılım bankaları olduğunu belirterek, "Gelecekte çalışacak olanlara İslam hukukunun öğretilmesi gerekiyor. Bu nedenle gelecek için eğitim çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Hassan, günümüzde insanın rolünün makineyle değiştiğine ve otomasyonun insanların işlerini kaybetmesine neden olacağını aktararak, otomasyonun Bangladeş'te giyim ve ilaç sektörünü etkilemeye artarak devam ettiğini söyledi.

2017'de 14 ülkeyi kapsayan bir araştırmaya göre işlerin yüzde 80'inin otomasyona dönüşme ihtimali olduğunu belirten Hassan, 5 milyon kadar işin 2020'ye kadar otomatik işleyen araçlar tarafından yapılacağını kaydetti.

Bunun hem aşılması gereken bir zorluk hem de önlem alınması gereken bir tehdit olduğunu söyleyen Hassan, bu konuda alınabilecek önlemlerden birinin eğitim sistemini, öğrencilere gelecekteki ihtiyaç duyulacak becerileri kazandırmak üzere şekillendirmek olduğunu ifade etti.

- "İş veren fırsat sağlayan ve seçen durumundan çıkacak"

Malezya Berhad Mali Akreditasyon Kurumu İcra Kurulu Başkanı Khairul Nizam, 20-30 yıl sonra teknolojide devrimler ve yapay zekanın öne çıkacağını belirterek, İslami finans alanında özellikle Asya'da ciddi gelişmeler yaşandığını söyledi.

Nizam, gelecekte demografik değişimlerin de görülebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geleneksel müşteriler ve genç müşterilerin tercihleri arasında farklılıklar görülecek. Malezya, Orta Asya ve Pasifik Bölgesi'nde regülasyonlar yapılıyor. Öyle mekanizmalar koymamız lazım ki tekrar yapılanarak ve yeni beceriler elde ederek gelecekte doğabilecek ihtiyaçları karşılayabilsinler. Finansal sektörün yapısı değişecek. Öğrenim ihtiyaçları zamanla değişebilir ama öğrenme becerisine sahip olmamız lazım. Elimizde bu beceri varsa ve kendimizi geliştirmeye müsaade ediyorsak finansal sektördeki yeniliklere de uyum sağlayabiliriz."

PwC Finansal Hizmetler Danışma Müdürü Ashraf Ammar da gelecekte iş gücünde öne çıkacak gelişmenin otomasyon olacağına dikkati çekerek, "PwC olarak yaptığımız bir çalışma, 2000 doğumluların çalışan jenerasyon haline geldiğinde kiminle çalışacaklarını seçmek için özel bir araştırma yapacağını gösteriyor. O elemanların her gün ofise gitmesi gerekmeyecek. Evden ya da sevdikleri yerden çalışabilecek elemanlar önemli bir değişimi gerçekleştirecek. İş veren fırsat sağlayan ve seçen durumundan çıkacak." yorumunu yaptı.

- "Kaliteli bir eğitim olmazsa verimli iş gücümüz olmaz"

Bahreyn Krallığı Golden Trust Kurucusu ve Başkanı Lulwa AlMutlaq, insan kaynaklarında yaşanılan değişimin önemine işaret ederek, "Değişim sürekli devam ediyor. Bizim daha verimli çalışan insanlar bulmamız lazım. Teknoloji değişimine ve yaşadığımız bu problemlere her zaman hazır olmamız gerekiyor." dedi.

İşe alımlarda en çok verimlilik aradıklarına dikkati çeken AlMutlaq, mevcut çalışanların da imkanlarının geliştirilmesi ve eğitimle onların enerjilerine yatırım yapmak gerektiğini anlattı.

AlMutlaq, kendi kurumlarında çalışanları gelecekte karar mekanizmasında yer almaları için teşvik ettiklerini belirterek, "Elimizdeki insan kaynağını ileriye dönük hazırlamazsak başarısız oluruz. Kaliteli bir eğitim olmazsa verimli iş gücümüz olmaz ve kurumlarımız ilerleyemez." diye konuştu.

Bahreyn Krallığı Al Salam Bank Şeriye Departmanı Başkanı Mohammed Burhan Arbouna ise İslam hukukuna uygun davranmada herkesin hemfikir olduğunu ancak bunu yerine getirmede çalışanların yetersiz kaldığını belirtti.

Arbouna, İslam hukukuyla ilgili ilimler ve yönetimler konusunda eğitimler düzenlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Ciddi bir insan kaynağı var elimizde ama personelin çoğunun İslam hukukuyla ilgili bilgisi yok. Eğitim programlarının olması ve ona göre geleceğimizin kurulması lazım." yorumunu yaptı.

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