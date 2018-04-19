ÇİBEM’de kontenjan belirleme sınavı

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM) tarafından, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde açılacak kurslar için kontenjan belirleme sınavına başvurular 24 Nisan’da başlıyor. 20 Mayıs’a kadar halen ilkokul 4. sınıf, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf ve lise 9, 10 ile 11. sınıfta eğitim gören öğrenciler başvurabilecek.

Çiğli Belediyesi tarafından iki yıl önce hizmete açılan ÇİBEM’de, öğrencilerin derslerine katkı sunmak üzere verilen eğitimler önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de devam edecek. Çiğli Belediyesinin eğitime destek projelerinden biri olan eğitim merkezinde, çeşitli branşlarda verilecek derslere öğrenci kabul edecek. Eğitimin ve ders materyallerinin ücretsiz olduğu kurslara bu yıl büyük bir yoğunluk yaşandı. Bin 200 öğrencinin kayıt yaptırdığı ÇİBEM’de öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe, İngilizce, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerini alıyorlar.

İlgi çok yoğun

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, bir ülkenin kalkınmasının ancak alınan eğitimle mümkün olacağını belirterek, belediye olarak eğitim hizmetlerini önemsediklerini söyledi. Açtıkları eğitim merkezi ile yüzlerce öğrenciye ulaştıklarını ve onların eğitimlerine önemli katkı sunduklarını belirten Başkan Hasan Arslan, “Önümüzdeki yıl çeşitli derslerin verileceği kurslarımız için yapılacak kontenjan belirleme sınavına kayıtlar 24 Nisan’da başlıyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ücretsiz vereceğimiz kurslara bekliyoruz. Hem derslerine destek olacağız, hem de okul sınavlarına hazırlık kursları olacak. Bu yıl yoğun bir eğitim dönemi yaşadık. Biz gençlerimizin ve çocuklarımızın yanındayız. Biz halkçı bir belediyeyiz ve halka dönük projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Sınav için gerekli evrakların, öğrenci ve nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenim belgesi ile ikametgah olduğu belirtildi.