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Cıbıltepe'de kayak sezonu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 2017-2018 kayak sezonu sona erdi - SATURDER Başkanı Taş: - "Kayak merkezimize gelen yerli ve yabancı bütün konuklar kayağın keyfini doyasıya yaşadı. Bu sene az kar yağmasına rağmen kayak tutkunları bir gün bile olumsuzluk yaşamadı"

Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 2017-2018 kayak sezonu sona erdi.

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak pistlerdeki karın eridiğini söyledi.

Türkiye'de en uzun kayak keyfinin yaşandığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde herhangi bir sorun olmadan sezonu tamamladıklarını belirten Taş, "Bu sene geçen yıllara göre daha dolu bir sezon yaşadık. Hemen hemen otellerin tamamı sezonu ortalama olarak yüzde 85-90 doluluk oranıyla geçirdi." dedi.

Taş, yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde kayak merkezinde ağırladıklarını anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Aralık ayının ilk haftasından bugüne kadar, kayak merkezimize gelen yerli ve yabancı bütün konuklar kayağın keyfini doyasıya yaşadı. Bu sene az kar yağmasına rağmen kayak tutkunları bir gün bile olumsuzluk yaşamadı. Başta Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve belediyemizin büyük destekleriyle sağlıklı, huzurlu bir sezonu geride bıraktık.

Bahar mevsimiyle mekanik tesisler ve pistlerde bakım çalışmalarına başlanacak."

Cıbıltepe'de saatte bin 200 kişi taşıma kapasiteli 4 telesiyej ile toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan bir snowboard ve 8 slalom pisti bulunuyor.

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