Cıbıltepe'de mart ayında kayak keyfi

Bu sene kış sezonunun çok iyi geçtiğini belirten Taş, "Yaklaşık 4 aydır devam eden kış turizminde gerek kayak merkezinde gerekse ilçede, bütün otellerde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşmıştı. Şimdi de aynı şekilde devam ediyor." dedi.

"Birçok kayak merkezinde kar kalitesi ve yüksekliğinin düşmesine rağmen Sarıkamış'taki kayak merkezimiz devamlılığını korumaktadır. Tahminimiz mart sonuna kadar sezonumuz devam edecektir. Nisanın ilk haftasına kadar da intikal edebilir ama son yağan karla yeniden pistler kayakseverlerle buluştu."

Taş, yerli ve yabancı turistlerin Sarıkamış'a gelmeye devam ettiğini kaydederek, "Son yağan karla otellerimizde doluluk oranı yüzde 80 civarındadır. Tabii ki Alpler'de ve Sarıkamış'ta bulunan kristal kar, sarıçam ormanları arasında özelliği bozulmadan uzun süre kalıyor. Bu da kayakseverlerin uzun süre kayak yapmasına imkan sağlıyor." diye konuştu.

- "Mükemmel bir manzarada kayak yapıyoruz"

Ankara'dan gelen Haluk Yavuz da her yıl kayak için Sarıkamış'a geldiklerini belirterek, "Burası eşi benzeri olmayan bir yer. Şu anda mükemmel bir manzarada kayak yapıyoruz. Kayak tutkunlarının buralara gelmesi lazım. Kristal kar üzerinde şahane bir kayak keyfi yaşıyoruz. İnşallah mart sonuna kadar bu keyif devam eder." dedi.