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"Çiçeğimi kopardılar benden"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

FETÖ'nün, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına 15 Temmuz darbe girişimi günü gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in anne ve babası, acıyı ve gururu bir arada yaşıyor - Baba Hüseyin Güler: - "Bizi aşırı derecede gururlandırdı kızım, acısı biter mi, hiçbir zaman bitmez ama gururu da hiçbir zaman bitmeyecek. Şehitlik mertebesine ulaşmış, Rabbime şükürler olsun. Allah'ın bize verdiği emaneti en iyi şekilde yetiştirdik" - Anne Emine Güler: - "Çiçeğimi kopardılar benden. Allah FETÖ'cüleri kahretsin. Bu dünyada ve öbür dünyada iki elimiz yakalarındadır"

HÜSEYİN YILDIZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi, kızlarıyla gurur duyuyor.

Şehit Gülşah Güler'in Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan annesi Emine ve babası Hüseyin Güler, evlerinde kızlarının hatıralarını ve fotoğraflarını biriktirdiği odadan ayrılmıyor.

Baba Hüseyin Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı Gülşah'ın, vatanı için her zaman en ön saflarda yer aldığını söyledi.

Şehit Güler'in öğrencilik yıllarında çok başarılı olduğunu ve elde ettiği derecelerle kendilerini gururlandırdığını anlatan baba Güler, şöyle devam etti:

"Kızım Gülşah şehitliği bile isteyen bir insandı. Memleketi, vatanı, devleti için her zaman ön sırada gidebilecek biriydi. Bizi aşırı derecede gururlandırdı kızım, acısı biter mi, hiçbir zaman bitmez ama gururu da hiçbir zaman bitmeyecek. Şehitlik mertebesine ulaşmış, Rabbime şükürler olsun. Allah'ın bize verdiği emaneti en iyi şekilde yetiştirdik. Rabbimiz bizi gururlandırdı. Peygamberlerden sonraki makama eriştirdi. Rabbim bizi bu dünyada ve ahirette evladımız sayesinde şereflendirdi. Gülşah'ımla her zaman gurur ve onur duyuyoruz, bir babanın ve bir annenin acısı hiçbir zaman için dinmez, kahrolası FETÖcülerin, hainlerin bu dünyada devletimiz cezalarını verecek ama mahşerde de biz Allah'ın huzurunda iki elimiz yakalarında olacak. İnşallah Rabbimin vadettiği gün gelecektir."

- "Bebeğimdi, çiçeğimdi, her şeyimdi"

Anne Emine Güler de iki yıldır şehit kızının acısını ve gururunu birlikte yaşadığını anlattı.

Kızı Gülşah'ı hep yanında hissettiğini, böyle olmasa yokluğuna dayanmasının mümkün olmadığını ifade eden anne Güler, "15 Temmuz Gülşah'ımı benden kopardı. İki yıl bitti üçüncü yıla gururla giriyoruz. Çiçeğimi kopardılar benden. Allah FETÖ'cüleri kahretsin. Bu dünyada ve öbür dünyada iki elimiz yakalarındadır. Devletimiz hesabını sorsun onlara. Gülşah benim bebeğimdi, çiçeğimdi, her şeyimdi." diye konuştu.

Emine Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin ve Kandil'e yönelik düzenlediği terör operasyonlarından da gurur duyduğunu ve terörle mücadelenin devamını beklediğini kaydetti.

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