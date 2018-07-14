"Çiçeğimi kopardılar benden"

HÜSEYİN YILDIZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi, kızlarıyla gurur duyuyor.

Şehit Gülşah Güler'in Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan annesi Emine ve babası Hüseyin Güler, evlerinde kızlarının hatıralarını ve fotoğraflarını biriktirdiği odadan ayrılmıyor.

Baba Hüseyin Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı Gülşah'ın, vatanı için her zaman en ön saflarda yer aldığını söyledi.

Şehit Güler'in öğrencilik yıllarında çok başarılı olduğunu ve elde ettiği derecelerle kendilerini gururlandırdığını anlatan baba Güler, şöyle devam etti:

"Kızım Gülşah şehitliği bile isteyen bir insandı. Memleketi, vatanı, devleti için her zaman ön sırada gidebilecek biriydi. Bizi aşırı derecede gururlandırdı kızım, acısı biter mi, hiçbir zaman bitmez ama gururu da hiçbir zaman bitmeyecek. Şehitlik mertebesine ulaşmış, Rabbime şükürler olsun. Allah'ın bize verdiği emaneti en iyi şekilde yetiştirdik. Rabbimiz bizi gururlandırdı. Peygamberlerden sonraki makama eriştirdi. Rabbim bizi bu dünyada ve ahirette evladımız sayesinde şereflendirdi. Gülşah'ımla her zaman gurur ve onur duyuyoruz, bir babanın ve bir annenin acısı hiçbir zaman için dinmez, kahrolası FETÖcülerin, hainlerin bu dünyada devletimiz cezalarını verecek ama mahşerde de biz Allah'ın huzurunda iki elimiz yakalarında olacak. İnşallah Rabbimin vadettiği gün gelecektir."