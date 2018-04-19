"Cici Babam" tam kadro İzmir’e geliyor

BKM’nin ünlü oyuncularının yer aldığı “Cici Babam” filminin İzmir galası, 21 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da İzmir Optimum’da gerçekleştirilecek. Film gösterimi öncesinde ise başrol oyuncuları Onur Buldu, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Derya Karadaş ve Burak Topaloğlu, Optimum ziyaretçileri ile bir araya gelerek söyleşi yapacak.
Murat Kepez, Eray Akyamer, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin, Ayberk Sak ve Mahmut Özbey’in senaryosunu yazdığı, Meltem Bozoflu Gölebey’in yönettiği, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği “Cici Babam” filminin İzmir galası, başrol oyuncularının katılımı ile 21 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da İzmir Optimum’da yapılacak.
Güldür Güldür’ün sevilen yüzleri
2013’te başlayan ve 4 yıldır hala devam eden “Güldür Güldür” ekibinin sevilen yüzlerini kadrosunda toplayan yerli komedi filmi Cici Babam, seyircileri aşka ve aile ilişkilerine yönelik eğlenceli bir serüvene çıkarıyor. Başta Güldür Güldür ekibinin hayranları olmak üzere her yaştan sinemaseverin merakla beklediği “Cici Babam”, 7’den 70’e herkesi kahkahaya boğacak. İzmir Optimum’da gerçekleşecek galaya filmin sevilen başrol oyuncuları tam kadro katılırken ekip daha sonra İzmir Optimum, Cinemaximum salonlarında gerçekleştirilecek film gösterimi öncesinde ise oyuncular sevenleri ile bir araya gelerek filme özel söyleşi yapacak. Söyleşinin ardından İzmirli sinemaseverler, “Cici Babam” filmini başrol oyuncuları ile birlikte seyredecek.
Filmin konusu
Hacı (Onur Buldu) ve Mahmut (Onur Atilla) gece ile gündüz gibi farklı iki erkek kardeştir. Kız kardeşleri Fatoş (Meltem Yılmazkaya) ise ikisinden de farklı ve Abdülkadir’e (Burak Topaloğlu) çok aşıktır. Ayrıca filmin tek aşığı evin kızı da değildir. İsviçre’den gelin gelen Ayşe (Derya Karadaş) de çiğ köfte ustası eşi Hacı’ya (Onur Buldu) çok aşık olmuştur. Ailenin nar üreticisi annesi Melahat (Yasemin Conka) de köyün gitar öğretmeni Tanju’ya (Mahir İpek) abayı yakınca bol kahkahalı bir hikaye izleyiciyi beklemektedir. Ailenin yeniden bir araya geldiği, aşkı ve aile olmayı kendince yöntemlerle, güldürerek öğrendiği film tam bir yerli komedi olma özelliği taşıyor.
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