HABER

"Cici Babam" tam kadro İzmir’e geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

BKM’nin ünlü oyuncularının yer aldığı “Cici Babam” filminin İzmir galası, 21 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da İzmir Optimum’da gerçekleştirilecek.

BKM’nin ünlü oyuncularının yer aldığı “Cici Babam” filminin İzmir galası, 21 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da İzmir Optimum’da gerçekleştirilecek. Film gösterimi öncesinde ise başrol oyuncuları Onur Buldu, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Derya Karadaş ve Burak Topaloğlu, Optimum ziyaretçileri ile bir araya gelerek söyleşi yapacak.

Murat Kepez, Eray Akyamer, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin, Ayberk Sak ve Mahmut Özbey’in senaryosunu yazdığı, Meltem Bozoflu Gölebey’in yönettiği, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği “Cici Babam” filminin İzmir galası, başrol oyuncularının katılımı ile 21 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da İzmir Optimum’da yapılacak.

Güldür Güldür’ün sevilen yüzleri
2013’te başlayan ve 4 yıldır hala devam eden “Güldür Güldür” ekibinin sevilen yüzlerini kadrosunda toplayan yerli komedi filmi Cici Babam, seyircileri aşka ve aile ilişkilerine yönelik eğlenceli bir serüvene çıkarıyor. Başta Güldür Güldür ekibinin hayranları olmak üzere her yaştan sinemaseverin merakla beklediği “Cici Babam”, 7’den 70’e herkesi kahkahaya boğacak. İzmir Optimum’da gerçekleşecek galaya filmin sevilen başrol oyuncuları tam kadro katılırken ekip daha sonra İzmir Optimum, Cinemaximum salonlarında gerçekleştirilecek film gösterimi öncesinde ise oyuncular sevenleri ile bir araya gelerek filme özel söyleşi yapacak. Söyleşinin ardından İzmirli sinemaseverler, “Cici Babam” filmini başrol oyuncuları ile birlikte seyredecek.

Filmin konusu
Hacı (Onur Buldu) ve Mahmut (Onur Atilla) gece ile gündüz gibi farklı iki erkek kardeştir. Kız kardeşleri Fatoş (Meltem Yılmazkaya) ise ikisinden de farklı ve Abdülkadir’e (Burak Topaloğlu) çok aşıktır. Ayrıca filmin tek aşığı evin kızı da değildir. İsviçre’den gelin gelen Ayşe (Derya Karadaş) de çiğ köfte ustası eşi Hacı’ya (Onur Buldu) çok aşık olmuştur. Ailenin nar üreticisi annesi Melahat (Yasemin Conka) de köyün gitar öğretmeni Tanju’ya (Mahir İpek) abayı yakınca bol kahkahalı bir hikaye izleyiciyi beklemektedir. Ailenin yeniden bir araya geldiği, aşkı ve aile olmayı kendince yöntemlerle, güldürerek öğrendiği film tam bir yerli komedi olma özelliği taşıyor.

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!Çocuk parkında fuhuş rezaleti!
TSK duyurdu! ÖldürüldülerTSK duyurdu! Öldürüldüler
Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleriErdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

İlginizi Çekebilir

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!

FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!

Erdoğan'ın ofislerine 'böcek' konulmasına ilişkin davada ceza yağdı!

Erdoğan'ın ofislerine 'böcek' konulmasına ilişkin davada ceza yağdı!

İstanbul hava sahasında korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi

İstanbul hava sahasında korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi

23 Nisan Kadıköy'de güzel

23 Nisan Kadıköy'de güzel

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.